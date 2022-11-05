توقيع اتفاقية شراكة بين المرصد الوطني للهجرة والهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص

وقع المرصد الوطني للهجرة اتفاقية شراكة مع الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص بهدف تأطير التعاون ودعم الشراكة بينهما في مجالات البحوث والدراسات والتوثيق والنشر والتدريب ودعم الخبرات، وفق بيان نشره، اليوم السبت، المرصد.





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وقد تولى الامضاء على الاتفاقية، بمقرّ الهيئة، كل من المديرة العامة للمرصد الوطني للهجرة، أحلام الهمامي، ورئيسة الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص روضة العبيدي.وأفادت رئيسة الهيئة روضة العبيدي أن الهيئة تعمل حاليا على إرساء مشروع مركز إقليمي لتكوين المكونين في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص والمجالات القانونية والأمنية والطبية والاجتماعية، مشيرة إلى أن التقرير الوطني لمكافحة الاتجار بالأشخاص لسنة 2021 ، كشف أن نصف ضحايا الاتجار بالبشر هم من الأجانب وأغلبهم من القارة الإفريقية.من جهتها، أكدت المديرة العامة للمرصد الوطني للهجرة أحلام الهمامي على أهمية هذه الاتفاقية في تعزيز سبل التعاون مع الهيئة، داعية إلى مزيد دعم التنسيق مع جميع المؤسسات والمنظمات العاملة في مجال الهجرة في تونس من أجل إرساء سياسات واضحة لحوكمة الهجرة وفق مقاربة مندمجة ومتوازنة وشاملة.وثمّنت المديرة العامة للمرصد مبادرة الهيئة في إطلاق الآلية الوطنية لإحالة ضحايا الاتجار بالأشخاص على موقعها الالكتروني لإتاحة كل المعلومات والمعطيات بالسرعة المطلوبة بما يساعد كل الأطراف المتدخلة من التعهد بضحايا الاتجار بالبشر.وتُعدّ الآلية الوطنية لإحالة ضحايا الاتجار بالأشخاص، الأولى من نوعها، في شمال إفريقيا والشرق الأوسط وهي ترتكز على أربعة محاور: الوقاية، الحماية، التعاون، وتعقب شبكات الاتجار بالأشخاص.