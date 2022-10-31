ثلاثي تحكيم تونسي بقيادة امير الوصيف ضمن الطواقم المعتمدة لتصفيات كاس افريقيا للامم تحت 17 عاما بالجزائر


Publié le Lundi 31 Octobre 2022 - 12:19 قراءة: 0 د, 32 ث
      
اعلنت الادارة الوطنية للتحكيم التابعة للجامعة التونسية لكرة القدم اليوم الاثنين عن تعيين ثلاثي تحكيم تونسي ضمن الطواقم التي ستتولى ادارة مقابلات دورة اتحاد شمال افريقيا لكرة القدم "يوناف" لمنتخبات تحت 17 عاما المؤهلة لنهائيات كاس افريقيا للامم لهذه الفئة السنية والمقررة بالجزائر من 5 الى 15 نوفمبر القادم بملعبي 5 جويلية والرويبة.


ويتالف طاقم التحكيم التونسي من الحكم امير الوصيف والمساعدين محمد بكير وفوزي الجريدي.

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يذكر ان الدورة ستشهد مشاركة اربعة منتخبات هي تونس ومصر وليبيا والمغرب وستقام في شكل بطولة مصغرة من ثلاث جولات ايام 8 و11 و14 نوفمبر على ان يتاهل صاحب المركز الاول الى نهائيات كاس افريقيا للامم التي تستضيفها الجزائر عام 2023.

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