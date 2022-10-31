مدينة العلوم بتونس: سلسلة من الورشات العلمية بمناسبة عطلة نصف الثلاثي الأول

أعدت مدينة العلوم بتونس بمناسبة عطلة نصف الثلاثي الأول سلسلة من الورشات العلمية بداية من 2 الى 6 نوفمبرالقادم لفائدة التلاميذ والعموم بفضاءات المدينة حول مواضيع تهم البيئة والفضاء وعلوم الحياة والأرض والرياضيات وغيرها، حسب ما أفاد به المكلف بالاعلام بالمدينة حسان الطاهري.





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وأضاف حسان الطاهري في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء اليوم الاثنين أن مدينة العلوم تهدف من خلال برنامجها العلمي المتنوع الى نشر الثقافة العلمية في الأوساط المدرسية وتبسيطها لدى التلاميذ والعموم.ولفت في هذا الخصوص الى أن فضاء الكون سيحتضن ورشات حول الكواكب الخارجية وعلم الفلك الرقمي ودائرة البروج والغلاف الجوي وتطبيقات الفضاء ومشاهدة الشمس وسيؤثث مخبر الحمض النووي ورشات حول التغذية عند الانسان والقلب وتصنيف النباتات وتصنيف الحيوانات والطاقات المتجددة وحركية الأرض والبصمة البيئية وتثمين الفضلات.وفي فضاء الحياة والانسان سيكون الزوار على موعد مع ورشات حول الحمض النووي وتشوهات الصبغيات واستخراج الحمض النووي وأصدقاءنا الجراثيم وسيحتضن فضاء المعارض المؤقتة ورشات حول نسبية الذهبية والعضلات وأسرار الرياضيات في كرة القدم والطاقات المتجددة.وسيقدم فضاء الاستكشافات ورشات حول الكيمياء المسيلة وحساب الحظ والضغط والفراغ والكهرباء الساكنة وحساب المساحات والكيمياء المتحركة والزيوت الأساسية.