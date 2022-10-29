بطولة النخبة لكرة اليد: نتائج الجولة التاسعة


Publié le Samedi 29 Octobre 2022 - 18:45 قراءة: 0 د, 55 ث
      
في ما يلي نتائج مباريات الجولة التاسعة من المرحلة الأولى لبطولة النخبة لكرة اليد التي دارت اليوم السبت:


في قاعة قصر هلال
النادي الرياضي الهلالي - البعث الرياضي ببني خيار 21 - 25
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في قاعة ساقية الزيت:
النادي الرياضي بساقية الزيت - النادي الافريقي 28 - 27
في قاعة المكنين
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سبورتينغ المكنين - نادي كرة اليد بجمال 34 - 31
في قاعة طبلبة
النسر الرياضي بطبلبة - مكارم المهدية 24 - 21
في قاعة حمام سوسة
النجم الرياضي الساحلي - نادي كرة اليد بقصور الساف 30 - 22
في قاعة الحمامات
جمعية الحمامات - الترجي الرياضي التونسي (تأجلت)

الترتيب ن ل
1 - النجم الرياضي الساحلي 23 8
2 - النادي الرياضي بساقية الزيت 22 8
3 - النسر الرياضي بطبلبة 17 8
4 - سبورتينغ المكنين 15 8
5 - البعث الرياضي ببني خيار 13 7
6 - النادي الرياضي الهلالي 12 7
- مكارم المهدية 12 7
8 - نادي كرة اليد بقصور الساف 10 7
- النادي الافريقي 10 4
10- نادي كرة اليد بجمال 9 7
11 - جمعية الحمامات 7 5
12 - الترجي الرياضي التونسي 6 2

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