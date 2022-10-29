بطولة النخبة لكرة اليد: نتائج الجولة التاسعة

في ما يلي نتائج مباريات الجولة التاسعة من المرحلة الأولى لبطولة النخبة لكرة اليد التي دارت اليوم السبت:







في قاعة قصر هلال

النادي الرياضي الهلالي - البعث الرياضي ببني خيار 21 - 25

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في قاعة ساقية الزيت:

النادي الرياضي بساقية الزيت - النادي الافريقي 28 - 27

في قاعة المكنين

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سبورتينغ المكنين - نادي كرة اليد بجمال 34 - 31

في قاعة طبلبة

النسر الرياضي بطبلبة - مكارم المهدية 24 - 21

في قاعة حمام سوسة

النجم الرياضي الساحلي - نادي كرة اليد بقصور الساف 30 - 22

في قاعة الحمامات

جمعية الحمامات - الترجي الرياضي التونسي (تأجلت)



الترتيب ن ل

1 - النجم الرياضي الساحلي 23 8

2 - النادي الرياضي بساقية الزيت 22 8

3 - النسر الرياضي بطبلبة 17 8

4 - سبورتينغ المكنين 15 8

5 - البعث الرياضي ببني خيار 13 7

6 - النادي الرياضي الهلالي 12 7

- مكارم المهدية 12 7

8 - نادي كرة اليد بقصور الساف 10 7

- النادي الافريقي 10 4

10- نادي كرة اليد بجمال 9 7

11 - جمعية الحمامات 7 5

12 - الترجي الرياضي التونسي 6 2



في قاعة قصر هلالالنادي الرياضي الهلالي - البعث الرياضي ببني خيار 21 - 25في قاعة ساقية الزيت:النادي الرياضي بساقية الزيت - النادي الافريقي 28 - 27في قاعة المكنينسبورتينغ المكنين - نادي كرة اليد بجمال 34 - 31في قاعة طبلبةالنسر الرياضي بطبلبة - مكارم المهدية 24 - 21في قاعة حمام سوسةالنجم الرياضي الساحلي - نادي كرة اليد بقصور الساف 30 - 22في قاعة الحماماتجمعية الحمامات - الترجي الرياضي التونسي (تأجلت)1 - النجم الرياضي الساحلي 23 82 - النادي الرياضي بساقية الزيت 22 83 - النسر الرياضي بطبلبة 17 84 - سبورتينغ المكنين 15 85 - البعث الرياضي ببني خيار 13 76 - النادي الرياضي الهلالي 12 7- مكارم المهدية 12 78 - نادي كرة اليد بقصور الساف 10 7- النادي الافريقي 10 410- نادي كرة اليد بجمال 9 711 - جمعية الحمامات 7 512 - الترجي الرياضي التونسي 6 2