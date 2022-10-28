مسرحية "آخر مرة" لوفاء الطبوبي تحصد ثلاث جوائز في اختتام الدورة الثالثة لمهرجان بغداد الدولي للمسرح

فازت المسرحية التونسية "آخر مرة" لوفاء الطبوبي بثلاث جوائز في اختتام الدورة الثالثة لمهرجان بغداد الدولي للمسرح (20 - 28 أكتوبر 2022)، التي أسدل الستار على فعالياتها مساء اليوم الجمعة. وحصد هذا العمل جائزة أفضل إخراج وجائزتي أفضل نص وأفضل ممثلة (مريم بن حميدة).





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وكانت مسرحية "آخر مرة" حصدت جائزة أفضل ممثل نالها أسامة كشكار وكذلك أفضل ممثلة تحصلت عليها مريم بن حميدة في الدورة 29 لمهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي (1 - 8 سبتمبر 2022). كما سبق لهذا العمل التتويج بجائزة التانيت الذهبي لأيام قرطاج المسرحية السنة الماضية (2021).ومسرحية "آخر مرة" من إنتاج شركة الأسطورة للإنتاج وفنون التوزيع بدعم من فضاء الريو ووزارة الشؤون الثقافية، وأداء الثنائي أسامة كشكار ومريم بن حميدة. وتدور أحداثها حول "امرأة ورجل يعيشان صراعا أبديا رغم التواصل بينهما، صراع بينهما ناجم عن حالات العزلة والخوف والشك".وعرفت الدورة الثالثة لمهرجان بغداد الدولي للمسرح تكريم الممثلة المسرحية والتلفزيونية دليلة مفتاحي. كما سجلت حضور الأستاذ محمد المديوني الذي أسهم في إثراء الملتقى الفكري بمداخلة عن "التمسرح في الخطاب الراهن وممكنات الاستجابة والتلقي".