كاس السوبر المصري - الاهلي يحرز اللقب للمرة الثانية عشرة في تاريخه

احرز الاهلي لقب كاس السوبر المصري بفوزه على غريمه التقليدي الزمالك 2-صفر في المباراة التي جمعت بين الفريقين يوم الجمعة على ملعب هزاع بن زايد بالامارات.







وجاءت ثنائية الاهلي بفضل البرازيلي برونو سافيو في الدقيقة 40 وكريم فؤاد في الدقيقة 90 زائد 1.

وهو اللقب رقم 12 في سجل الاهلي في مسابقة كاس السوبر المصري.

..



.



وخاض علي معلول مع فريقه الأهلي المصري كامل المباراة، بينما لعب سيف الجزيري وحمزة المثلوثي كأساسييْن في تشكيلة الزمالك، وغادرا الميدان في الدقائق 67 و73.



وجاءت ثنائية الاهلي بفضل البرازيلي برونو سافيو في الدقيقة 40 وكريم فؤاد في الدقيقة 90 زائد 1.وهو اللقب رقم 12 في سجل الاهلي في مسابقة كاس السوبر المصري.وخاض علي معلول مع فريقه الأهلي المصري كامل المباراة، بينما لعب سيف الجزيري وحمزة المثلوثي كأساسييْن في تشكيلة الزمالك، وغادرا الميدان في الدقائق 67 و73.