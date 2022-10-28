بلدية جربة حومة السوق تدعو المواطنين الى المحافظة على النظافة وجمالية المنطقة استعدادا لقمّة الفرنكوفونية

تتواصل الاشغال حثيثة بجزيرة جربة لطلاء وصيانة حواشي الطرقات والارصفة، وتزيين وتهيئة مفترقات الطرقات لإتمام مختلف الاستعدادات لقمة الفرنكوفونية التي سنتعقد يومي 19 و20 نوفمبر القادم، ما غيّر المشهد بالجزيرة وأضفى عليها جمالية كبرى.





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ولانخراط المواطن في هذا المجهود وللمحافظة على جمالية المدينة وعلى المكتسبات التي تعزّزت بمناسبة احتضان جربة للقمة، دعت بلدية جربة حومة السوق في بيان لها المواطنين الى الحفاظ على الفضاءات العمومية من منتزهات وحدائق وفسحات وطرقات وغيرها من المنشآت العمومية المفتوحة للعموم، وتجنّب أيّة سلوكيات من شأنها المسّ من جودة الحياة والمحيط.كما دعا رئيس المجلس البلدي أصحاب المؤسسات والمحلات الخدماتية والتجارية والمساكن المتواجدة على الطرقات الرئيسية إلى دهن واجهات بناءاتهم ونوافذها ومداخلها بالالوان المنصوص عليها بالقرار البلدي رقم 18 المتعلق بضبط الخصوصيات المعمارية لجزيرة جربة.ووجّهت البلدية، في ذات البيان، الدعوة الى أصحاب المحلات التي تشغل الطريق العام الى الالتزام بالمساحات المنصوص عليها بالتراخيص المسندة لهم، وتنظيف محلاتهم ومحيطها، مع تجنّب ترك الفضلات حفاظا على جمالية المنطقة ونظافتها، منبّهة أنّها ستلتجئ الى توظيف عقوبات على المخالفين وفق التراتيب الجاري بها العمل.