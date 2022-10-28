توزر: أنشطة علمية وفكرية لفائدة طلبة المعهد العالي للدراسات التطبيقية في الانسانيات بمشاركة أستاذة من الجزائر وكندا وفرنسا

نظّم المعهد العالي للدراسات التطبيقية في الانسانيات بتوزر، اليوم الجمعة، سلسلة أنشطة علمية وفكرية موجهة لطلبة شعبتي الفرنسية وعلوم التربية تندرج في سياق انفتاح المؤسسة على محيطها الثقافي ولتنويع الأنشطة الثقافية والفكرية لفائدة الطلبة.





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ونظّم قسم الفرنسية في هذا السياق ندوة دولية للاحتفاء بالأديبين الفرنسيين فلوبار وبودلير بمناسبة مرور المائوية الثانية على ولادتهما وبصفتهما أحد الملهمين في القرن 19، بحسب مدير هذه المؤسسة الجامعية، حسن بخايرية، وذلك بمشاركة أساتذة باحثين من كندا وفرنسا والجزائر ومن الجامعات التونسية.ووجّه المعهد كذلك ورشتي عمل لفائدة طلبة قسم علوم التربية اعتنت الأولى بمنهجية البحث التربوي من تأثيث أساتذة جامعيين ومتفقدي تعليم ابتدائي وثانوي موجه بصفة خاصة لطلبة المرحلة الثالثة لإعانتهم في اعداد مشاريع التخرج، واهتمت الورشة الثانية بتدريس العلوم في المدرسة التونسية بمشاركة أستاذة ومتفقدي تعليم ابتدائي وثانوي لطلبة السنة الثانية والثالثة.وأوضح بخايرية أن هذه الندوات تتيح الاستعانة بخيرة الأساتذة والباحثين من جامعات تونسية على غرار جامعة تونس المنار، وجامعة منوبة، ومن خبرات دولية على غرار الأستاذ الفرنسي بيار برونال من أبرز المتخصصين في أدب القرن 19 الفرنسي.وتمت الاستعانة بأستاذة من القطب التكنولوجي ببرج السدرية مختصين في الكيمياء والرياضيات، والذين كانت لهم لقاءات مع الطلبة حول بيداغوجيا تدريس العلوم وخاصة الرياضيات في المدارس الابتدائية.ولاحظ مدير هذه المؤسسة الجامعية أن المعهد يشهد اقبالا خاصة على قسم الفرنسية وقسم علوم التربية والتعليم بارتفاع عدد الطلبة الإجمالي الى 420 طالب مقارنة بالسنة الجامعية الماضية حيث كان عدد الطلبة في حدود 350 طالبا، لافتا الى أن إطار التدريس تعزّز بانتداب أساتذة باحثين في اختصاصات اللغة الانقليزية، وعلم الاجتماع، وفي اختصاص الفرنسية.وأشار، في جانب آخر، الى أن المؤسسة برمجت مجموعة من الأنشطة الثقافية والفكرية، بعد تعطّلها خلال العامين الماضيين بسبب جائحة "كورونا"، على غرار ندوة فكرية حول تاريخ الحركات الأدبية تنتظم خلال شهر نوفمبر، ولقاء حول الاديب محمد المولدي الغزالي وهو أحد إطارات المعهد في السنوات الماضية وشاعر وأديب.وقال، من جهته، رئيس جامعة قفصة، رشاد بن يونس، إن مثل هذه الأنشطة تعرّف بالمعهد على نطاق وطني ودولي، لا سيما بمشاركة أساتذة محاضرين من فرنسا وكندا ومن جامعات تونسية بما يعود بالفائدة على الطلبة ويساعدتهم في التكوين البحثي.ص م