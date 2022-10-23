المنستير: تظاهرة "خرجة العلم " احتفاء بإنشاء العلم التونسي منذ قرابة القرنين

عاشت مدينة المنستير اليوم الأحد على وقع تظاهرة ثقافية بعنوان "خرجة العلم"، نظمتها جمعية "تراثنا" فرع المنستير بدعم من المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية وبلدية المنستير احتفاء بذكرى إنشاء العلم التونسي في 20 أكتوبر 1827 أي منذ قرن و95 سنة وفق ما أفادت به رئيسة فرع المنستير لجمعية تراثنا لمياء اللجمي.

وانطلقت خرجة العلم من أمام ساحة بلدية المنستير برفع علم طوله 10 أمتار وصولا إلى ساحة الفنون بالمنستير حيث انتظم موكب لتحية العلم بحضور المندوب الجهوي للشؤون الثقافية ومعتمد مدينة المنستير ومشاركة ماجورات قصر هلال وأطفال وشباب الكشافة التونسية فوج المنستير وأطفال نادي الأطفال بالكرنيش بالمنستير ومدرسة برج العلم والمنظمة الوطنية لشباب تونس فرع جمال والمصائف والجولان.





وتستهدف التظاهرة تحفيز الوازع الوطني لدى الأطفال والشباب وجميع المواطنين والمواطنات بأهمية الراية التونسية التي ترمز إلى السيادة الوطنية ودماء الشهداء الذين ضحوا بدمائهم الزكية من أجل استقلال الوطن ومناعته ضدّ كلّ معتد.

وعرفت البلاد التونسية خلال الفترة الاستعمارية استشهاد العديد من التونسيين بسبب إصرارهم على رفع العلم التونسي.

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وتستهدف التظاهرة تحفيز الوازع الوطني لدى الأطفال والشباب وجميع المواطنين والمواطنات بأهمية الراية التونسية التي ترمز إلى السيادة الوطنية ودماء الشهداء الذين ضحوا بدمائهم الزكية من أجل استقلال الوطن ومناعته ضدّ كلّ معتد.وعرفت البلاد التونسية خلال الفترة الاستعمارية استشهاد العديد من التونسيين بسبب إصرارهم على رفع العلم التونسي.