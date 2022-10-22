الرابطة المحترفة الثانية (المجموعة الأولى) : نتائج الجولة الافتتاحية

في ما يلي نتائج مباريات الدفعة الأولى من الجولة الافتتاحية لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم لموسم 2022-2023، الخاصة بالمجموعة الأولى، والتي دارت منافساتها اليوم السبت:
المجموعة الاولى
في ملعب المرسى
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مستقبل المرسى - الامل الرياضي بالرقبة 0 - 0
في ملعب قربة
النادي القربي - جندوبة الرياضية 1 - 1
في ملعب بنبلة
النادي البنبلي - مستقبل وادي الليل 0 - 0
في ملعب مصطفى الدوري بجربة
أمل جربة - شبيبة القيروان 1 - 1
وفي ما يلي الترتيب :
الترتيب ن ل
1- شبيبة القيروان 1 1
- النادي القربي 1 1
- جندوبة الرياضية 1 1
- مستقبل المرسى 1 1
- الأمل الرياضي بالرقبة 1 1
- النادي البنبلي 1 1
- مستقبل وادي الليل 1 1
- أمل جربة 1 1
يذكر أنّه سيتم تعيين بقية مقابلات الجولة الافتتاحية الخاصة بالمجموعة الأولى، اثر استكمال مباراتي الباراج، المقرر اقامتها غدا الأحد، بين سكك الحديد الصفاقسي واولمبيك مدنين من جهة، والكوكب الرياضي بمنزل النور ومستقبل المحمدية من جهة اخرى، حيث سيقع إضافة الناديين الفائزين في اللقاءين إلى اندية بطولة الرابطة المحترفة الثانية للموسم الرياضي 2022-2023 .
وتقام غدا الدفعة الثانية من الجولة الافتتاحية الخاصة بالمجموعة الثانية، وفق البرنامج التالي:
المجموعة الثانية
ملعب الطيب بن عمار بالعمران
شبيبة العمران - سبورتينغ بن عروس
ملعب القلعة
القلعة الرياضية - سبورتينغ المكنين
ملعب مساكن
هلال مساكن - جمعية جربة
ملعب قابس
الملعب القابسي - مكارم المهدية
ملعب قفصة
قوافل قفصة - نادي حمام الانف
ملعب جرجيس
الترجي الجرجيسي - الملعب الصفاقسي
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