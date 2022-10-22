الرابطة المحترفة الثانية (المجموعة الأولى) : نتائج الجولة الافتتاحية

في ما يلي نتائج مباريات الدفعة الأولى من الجولة الافتتاحية لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم لموسم 2022-2023، الخاصة بالمجموعة الأولى، والتي دارت منافساتها اليوم السبت:





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المجموعة الاولىفي ملعب المرسىمستقبل المرسى - الامل الرياضي بالرقبة 0 - 0في ملعب قربةالنادي القربي - جندوبة الرياضية 1 - 1في ملعب بنبلةالنادي البنبلي - مستقبل وادي الليل 0 - 0في ملعب مصطفى الدوري بجربةأمل جربة - شبيبة القيروان 1 - 11- شبيبة القيروان 1 1- النادي القربي 1 1- جندوبة الرياضية 1 1- مستقبل المرسى 1 1- الأمل الرياضي بالرقبة 1 1- النادي البنبلي 1 1- مستقبل وادي الليل 1 1- أمل جربة 1 1يذكر أنّه سيتم تعيين بقية مقابلات الجولة الافتتاحية الخاصة بالمجموعة الأولى، اثر استكمال مباراتي الباراج، المقرر اقامتها غدا الأحد، بين سكك الحديد الصفاقسي واولمبيك مدنين من جهة، والكوكب الرياضي بمنزل النور ومستقبل المحمدية من جهة اخرى، حيث سيقع إضافة الناديين الفائزين في اللقاءين إلى اندية بطولة الرابطة المحترفة الثانية للموسم الرياضي 2022-2023 .وتقام غدا الدفعة الثانية من الجولة الافتتاحية الخاصة بالمجموعة الثانية، وفق البرنامج التالي:المجموعة الثانيةملعب الطيب بن عمار بالعمرانشبيبة العمران - سبورتينغ بن عروسملعب القلعةالقلعة الرياضية - سبورتينغ المكنينملعب مساكنهلال مساكن - جمعية جربةملعب قابسالملعب القابسي - مكارم المهديةملعب قفصةقوافل قفصة - نادي حمام الانفملعب جرجيسالترجي الجرجيسي - الملعب الصفاقسي