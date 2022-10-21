المندوب العام لحماية الطفولة سيتحول إلى إيطاليا لتأمين عودة طفلة تونسية بلغت السواحل الإيطالية دون عائلتها (الخارجية)

أعلنت وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، مساء اليوم الجمعة، أن المندوب العام لحماية الطفولة سيتحول إلى إيطاليا لتأمين عودة الطفلة ذات الأربع سنوات، التي كانت ضحية هجرة غير نظامية.





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وأضافت الوزارة في بلاغ لها أن المندوب العام سيستكمل في إيطاليا التدابير اللازمة لعودة الطفلة، وذلك بالتنسيق مع البعثة الديبلوماسية التونسية بروما والقنصلية التونسية ببلارمو، ومع السلطات الإيطالية المختصة، لتأمين عودة الطفلة إلى تونس في ظروف آمنة وفي أقرب الآجال المتاحة.من جهة أخرى، قالت الوزارة "إن تنقل المندوب العام يأتي في إطارالمتابعة الحثيثة لوضعية تلك الطفلة"، موضحة أنه "تم، تبعا لتعليمات رئيس الجمهورية، تركيز خلية متابعة تضم وزارات العدل والشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج والأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، قصد اتخاذ الإجراءات الضرورية لاسترجاعها".وكانت الوزارة أفادت في وقت سابق اليوم الجمعة، بأنها تابعت بشكل حثيث موضوع الطفلة التونسية التي وصلت إلى إيطاليا في إطار عملية هجرة غير نظامية، وكانت غير مصحوبة بأفراد عائلتها، مشيرة إلى أنها تولت التنسيق بشكل مستمرّ مع الجانب الإيطالي والمنظمات الإنسانية المختصّة، من أجل تأمين سلامتها وتوفير الإحاطة الصحية والنفسية اللازمة لها، حيث تمّ إيواؤها بمركز مختصّ لرعاية الأطفال.