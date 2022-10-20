"سوبر غلوب " - برشلونة يفوز على الترجي التونسي 37-24

خسر الترجي الرياضي التونسي، اليوم الخميس مباراته امام نادي برشلونة الاسباني 37-24 في الجولة الثانية والاخيرة من الدور الاول لبطولة العالم للأندية في كرة اليد "سوبر غلوب" وخرج من تصفيات المراهنة على لقب البطولة التي تتواصل بمدينة الدمام السعودية من 18 إلى 23 أكتوبر .





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وتاهل نادي برشلونة الى نصف نهائي البطولة بعد ان حقق فوزه الثاني في البطولة وهو الفوز الثالث من نوعه لبرشلونة على الترجي في تاريخ بطولة الابطال " سوبر غلوب" بعد دورتي 2014 و2017 .وتصدر نادي برشلونة المجموعة الرابعة متقدما عن الترجي التونسي صاحب المركز الثاني و نادي مينيستروس المكسيكي صاحب المركز الثالثوسيخوض الترجي من جهته مباراة ترتيبية .وكان الترجي التونسي حقق انتصارا عريضا في مباراته الاولى امس ، على فريق مينيستروس المكسيكي، في اطار منافسات الجولة الافتتاحية للمجموعة الرابعة، بنتيجة 46 - 21 .يذكر أنّ صاحب المركز الأول من كل مجموعة يتأهل للدور نصف النهائي لبطولة العالم الجارية بالدماموتكونت المجموعات الاربع في الدور الاول كالاتي:المجموعة الأولى: جامعة سيدني الأسترالي - ماغديبورغ الألماني - الخليج السعوديالمجموعة الثانية: مضر السعودي - الأهلي المصري - بنفيكا البرتغاليالمجموعة الثالثة: تاوباتي البرازيلي - فيف كيليس البولوني - الكويت الكويتيالمجموعة الرابعة: الترجي الرياضي التونسي - مينيستروس المكسيكي - برشلونة الاسباني