جلسة عمل بين وزير الدفاع وآمر القيادة العسكرية الأمريكية لإفريقيا

تحادث وزير الدفاع الوطني، عماد مميش صباح اليوم الأربعاء، بمكتبه، مع آمر القيادة العسكرية الأمريكية لإفريقيا الجنرال، مايكل لونقلي الذي يؤدي زيارته الأولى إلى تونس، بعد توليه قيادة القوات الأمريكية لإفريقيا خلفا للجنرال ستيفن تاونساند. وقد تمحور اللقاء، حول "واقع وآفاق التعاون التونسي الأمريكي في المجال العسكري والسبل الكفيلة بمزيد الارتقاء به"، حسب بلاغ صادر عن الوزارة.





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وعقب هذه المقابلة تم عقد جلسة عمل، أشرف عليها ممّيش بمقر وزارة الدفاع، بحضور قيادات عسكرية رفيعة المستوى من الجانبين. واستعرض الطرفان النتائج المحققة في مجال التعاون العسكري، "لا سيما في مجالات التكوين والتدريب ودعم التجهيزات، إضافة إلى الأهداف المرسومة وسبل بلوغها والبحث عن الآليات المناسبة لمزيد تطوير هذا التعاون التاريخي بين البلدين".وأشاد الوزير، بالمناسبة، بالمستوى المتميز الذي بلغه التعاون العسكري "مع هذا البلد الصديق"، في شتى المجالات العسكرية، بما جعله نموذجا يحتذى في التعاون مع البلدان الشقيقة والصديقة، من حيث الجديّة في التعامل والثقة المتبادلة، معربا عن استعداد تونس لتطوير هذا التعاون البنّاء وتوسيع آفاقه ومجالاته، خدمة لمصلحة الطرفين.من جهته قال آمر القيادة العسكرية الأمريكية لإفريقيا، إن هذا اللقاء الذي "مثّل له فرصة للوقوف على عمق العلاقات العسكرية ومتانتها بين البلدين الصديقين"، منوّها بما بلغه التعاون الثنائي العسكري ومُعربا عن استعداده على مزيد توطيده وتوسيع مجالاته وآفاقه.