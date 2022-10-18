بطولة العالم لكرة اليد "سوبر غلوب": الترجي الرياضي يستهل مشواره غدا بملاقاة مينيستروس المكسيكي

يستهل فريق كرة اليد الترجي الرياضي التونسي غدا الأربعاء مشواره في بطولة العالم للأندية "سوبر غلوب"، التي تحتضنها مدينة الدمام السعودية، بملاقاة مينيستروس المكسيكي في اطار منافسات الجولة الافتتاحية للمجموعة الرابعة.
وكان الترجي الرياضي التونسي قد باشر أمس، في السعودية، أول حصة تدريبية له تحت قيادة مدربه المصري باسم السبكي.
وكان الترجي الرياضي التونسي قد باشر أمس، في السعودية، أول حصة تدريبية له تحت قيادة مدربه المصري باسم السبكي.
وتعد هذه المشاركة هي الرابعة للترجي الرياضي التونسي في بطولة العالم بعد سنوات 2014 (المرتبة 5)، 2016 (المرتبة 5) و2017 (المرتبة 6).
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وتأهل الترجي الرياضي التونسي لبطولة العالم للأندية، التي تقام من 18 إلى 23 أكتوبر الجاري بالدمام، بوصفه صاحب لقب البطولة العربية الـ37 للأندية البطلة للرجال، التي دارت منافساتها في شهر سبتمبر الفارط بمدينة الحمامات.
وفي ما يلي برنامج مباريات الترجي الرياضي التونسي:
يوم الأربعاء 19 أكتوبر - الساعة 12.30
الترجي التونسي - مينستروس المكسيكي
يوم الخميس 20 أكتوبر - الساعة 12.30
الترجي التونسي - برشلونة الإسباني
يذكر أنّه يترشح أصحاب المراكز الأولى في الدور الأول لنصف النهائي في حين تتبارى بقية الفرق على المراكز من 5 إلى 12.
التي ستدور في الفترة من 18 إلى 23 أكتوبر 2022.
وفي ما يلي تذكير بالفرق المشاركة في بطولة العالم للأندية :
المجموعة الأولى: جامعة سيدني الأسترالي - ماغديبورغ الألماني - الخليج السعودي
المجموعة الثانية: مضر السعودي - الأهلي المصري - بنفيكا البرتغالي
المجموعة الثالثة: تاوباتي البرازيلي - فيف كيليس البولوني - الكويت الكويتي
المجموعة الرابعة: الترجي الرياضي التونسي - مينيستروس المكسيكي - برشلونة الاسباني
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