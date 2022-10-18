أيام سيكا الشعرية بالكاف: دورة رابعة بطابع دولي وآمال بإحداث بيت الشعر في الجهة

تنظم جمعية رابطة سيكا الشعرية الدورة الرابعة لأيام سيكا الشعرية الدولية بالكاف أيام 20 و21 و22 أكتوبر الحالي بفضاء المركب الثقافي الصحبي المسراتي بالكاف المدينة.





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وبعد تنظيم ثلاث دورات سابقة ذات بعد وطني، تأخذ أيام سيكا الشعرية بعدا دوليا بداية من هذه الدورة الرابعة، وفق ما أفاد منسق التظاهرة بوبكر العموري في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء (وات)، مضيفا أن محور الدورة يحمل عنوان "الشعر والإعلام: رؤى وقراءات".وتحدث العموري عن مشاركة شعراء من عشرة بلدان هي تونس والجزائر وليبيا وفلسطين ومصر وسوريا والعراق ولبنان واسبانيا ورومانيا.ويتضمن برنامج الدورة الحالية بالخصوص قراءات شعرية، إلى جانب تقدبم مداخلات علمية لكل من الدكتور عمر العلوي (صورة الشعر في الإعلام) والدكتور مصطفى الكيلاني (راهن الشعر العربي بين واقع الاتصال ومشكلات التواصل) والأستاذ الأسعد بن حسين (إعلاميون شعراء) والدكتورة منية العبيدي (مرايا الشعر في الإعلام). ويكرّم المنظمون الشعراء صلاح الدين الحمادي ومنية العبيدي ومراد الخضراوي.وذكر بوبكر العموري أن جمعية رابطة سيكا الشعرية ارتأت جعل هذه التظاهرة دولية بهدف بناء لرؤية جديدة لتعميق التثاقف والاطلاع على آداب الشعوب والأمم والتعريف بالأدب العربي وخصوصياته وإعلان الرفع من مستوى المهرجان، وكذلك العمل على استعادة بريق الشعر بالنقد والابتداع.وتوجه باسم الجمعية المنظمة لهذه التظاهرة بنداء إلى وزارة الشؤون الثقافية من أجل المساعدة على تأسيس بيت الشعر بالكاف ليكون حاضنة لشعراء الجهة وإقليم الشمال الغربي عموما.