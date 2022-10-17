الديوانة: حجز بضائع مهربة وأموال بمناطق من ولاية نابل فاقت قيمتها 1 مليون دينار


Publié le Lundi 17 Octobre 2022 - 21:28قراءة: 0 د, 43 ث
      
أعلنت الديوانة التونسية، مساء اليوم الاثنين، عن حجز مصالح الحرس الديواني بنابل لكميات من البضائع المهربة والأموال، فاقت قيمتها الجملية 1 مليون دينار.


وأفادت الديوانة في بلاغ لها، بأن دورية تابعة لفرقة الحرس الديواني بالجهة، تمكنت إثر عمل استعلامي، من ضبط كمية من المصوغ المهرب قدر وزنها بـ 9.5 كلغ من مادتي الذهب والفضة، علاوة على مبلغ مالي قدر بـ49 ألف دينار، كانت مخفية داخل سيارة خفيفة لا يملك صاحبها أية وثيقة تثبت شرعية مسك تلك الكمية من المصوغ.

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وتم تحرير محضر في الغرض. وقدرت القيمة الجملية للمحجوز بـ754 ألف دينار.

وضبطت الفرقة ذاتها، إثر مداهمة أحد المخازن بالجهة، كمية من القماش المهرب، وتم تحرير محضر في الغرض. وقدرت قيمة البضاعة المحجوزة بـ172 ألف دينار.
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من جهتها، قامت دورية تابعة لفرقة الحرس الديواني بقليبية، وإثر عمل استعلامي، بضبط سيارة خفيفة ذات ترقيم تونسي، وكان مستعملوها يتحوزن على مبلغ مالي مهرب بقيمة 62 ألف دينار.


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