الرابطة المحترفة الأولى: برنامج الجولة الثالثة


Publié le Lundi 17 Octobre 2022 - 16:53قراءة: 0 د, 35 ث
      
في ما يلي برنامج مباريات الجولة الثالثة من بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم:


السبت 22 أكتوبر
المجموعة الأولى
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في ملعب الهادي النيفر باردو
الملعب التونسي - الترجي الرياضي ( 14:30 س)
في ملعب 15 أكتوبر ببنزرت
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النادي البنزرتي - الأمل الرياضي بحمام سوسة ( 14:30 س)
في الملعب البلدي بالشابة
الهلال الشابي - الاتحاد الرياضي بتطاوين ( 14:30 س)

الأحد 23 أكتوبر
المجموعة الثانية
في ملعب باجة المعشب
الأولمبي الباجي - أولمبيك سيدي بوزيد ( 14:30 س)
في ملعب أحمد خواجة بالمهدية
المتسقبل الرياضي بالرجيش - الاتحاد الرياضي ببنقردان ( 14:30 س)
في الملعب البلدي بالمتلوي
النجم الرياضي بالمتلوي - الاتحاد الرياضي المنستيري ( 14:30 س)

يذكر أنه سيتم تحديد تاريخ اجراء بقية المقابلات لاحقا.

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