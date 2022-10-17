الرابطة المحترفة الأولى: برنامج الجولة الثالثة

في ما يلي برنامج مباريات الجولة الثالثة من بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم:





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السبت 22 أكتوبرالمجموعة الأولىفي ملعب الهادي النيفر باردوالملعب التونسي - الترجي الرياضي ( 14:30 س)في ملعب 15 أكتوبر ببنزرتالنادي البنزرتي - الأمل الرياضي بحمام سوسة ( 14:30 س)في الملعب البلدي بالشابةالهلال الشابي - الاتحاد الرياضي بتطاوين ( 14:30 س)في ملعب باجة المعشبالأولمبي الباجي - أولمبيك سيدي بوزيد ( 14:30 س)في ملعب أحمد خواجة بالمهديةالمتسقبل الرياضي بالرجيش - الاتحاد الرياضي ببنقردان ( 14:30 س)في الملعب البلدي بالمتلويالنجم الرياضي بالمتلوي - الاتحاد الرياضي المنستيري ( 14:30 س)يذكر أنه سيتم تحديد تاريخ اجراء بقية المقابلات لاحقا.