رابطة الأبطال الافريقية: الفرق المتأهلة لمرحلة المجموعات وتصنيف القرعة

اختتمت منافسات الدور التمهيدي الثاني لمسابقة رابطة أبطال إفريقيا لكرة القدم، والذي أسفر عن تأهل 9 فرق عربية إلى دور المجموعات المقرر إقامته في شهر فيفري المقبل.





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وأقيمت جميع مباريات إياب الدور التمهيدي الثاني لرابطة الأبطال الإفريقية خلال أيام الجمعة والسبت والأحد، باستثناء مواجهة وحيدة بين فريقي فيتا كلوب الكونغولي وكاديوجو البوركينابي والتي ستلعب يوم الخميس المقبل.وتأهل 15 فريقا إلى منافسات دور المجموعات للمسابقة القارية، في انتظار الفائز من مباراة فيتا كلوب الكونغولي وكاديوجو البوركيني، والتي انتهت مواجهة الذهاب بها بالتعادل السلبي في بوركينا فاسو.وسيشهد دور الـ 16 منافسة قوية بعد تأهل 9 فرق عربية، هي الترجي الرياضي التونسي والوداد والرجاء من المغرب والأهلي والزمالك من مصر والهلال والمريخ من السودان وشباب بلوزداد وشبيبة القبائل من الجزائر.كما ضمنت 6 فرق أخرى حجز أماكنها في دور المجموعات، وهي ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي وحوريا الغيني وبيترو أتلتيكو الأنغولي وسيمبا التنزاني والقطن الكاميروني وفايبرز الأوغندي.ومن المقرر أن تقام قرعة دور المجموعات الشهر المقبل في القاهرة، حيث سيتم تقسيم الفرق الـ 16 التي تأهلت إلى 4 مجموعات، على أن تضم كل مجموعة 4 فرق.التصنيف الأول: الترجي التونسي - الأهلي المصري - الوداد المغربي - الرجاء المغربيالتصنيف الثاني: صن داونز الجنوب إفريقي - الزمالك المصري - بيترو أتلتيكو الأنغولي - حوريا الغينيالتصنيف الثالث: سيمبا التنزاني - شباب بلوزداد الجزائري - شبيبة القبائل الجزائري - الهلال السوداني،التصنيف الرابع: القطن الكاميروني - المريخ السوداني - فايبرز الأوغندي - (فيتا كلوب الكونغولي أو كاديوجو البوركينابي).