بطولة العالم لكرة اليد(سوبر غلوب): الترجي الرياضي يتحول اليوم الى مدينة الدمام السعودية

-تحول ظهر اليوم وفد فريق الترجي الرياضي التونسي لكرة اليد إلى دبي ومنها لمدينة الدمام بالمملكة العربية السعودية للمشاركة في بطولة العالم للأندية "سوبر غلوب" 2022 التي ستدور في الفترة من 18 إلى 23 أكتوبر 2022.

و سيواجه ممثل كرة اليد التونسية في الدور الأول نادي مينيستروس المكسيكي وبرشلونة الإسباني وفق البرنامج التالي : (بتوقيت تونس)





يوم الأربعاء 19 أكتوبر س 12.30

الترجي التونسي - مينستروس المكسيكي

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يوم الخميس 20 أكتوبر س 12.30

الترجي التونسي - برشلونة الإسباني

ويترشح أصحاب المراكز الأولى في الدور الأول لنصف النهائي في حين تتبارى بقية الفرق على المراكز من 5 إلى 12.

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وقد ترشح الترجي الرياضي لهذه البطولة بوصفه صاحب لقب البطولة العربية ال37 للأندية البطلة للرجال التي دارت في شهر سبتمبر الفارط بمدينة الحمامات وهي المشاركة الرابعة للترجي في بطولة العالم للأندية بعد سنوات 2014 (المرتبة 5)، 2016 (المرتبة 5) و2017 (المرتبة 6).



وسبق ان شارك في هذه البطولة النجم الساحلي سنة 2013 (مرتبة 4) والنادي الإفريقي سنة 2015 (مرتبة 7) وجمعية الحمامات سنة 2017 (مرتبة 6) .



يوم الأربعاء 19 أكتوبر س 12.30الترجي التونسي - مينستروس المكسيكييوم الخميس 20 أكتوبر س 12.30الترجي التونسي - برشلونة الإسبانيويترشح أصحاب المراكز الأولى في الدور الأول لنصف النهائي في حين تتبارى بقية الفرق على المراكز من 5 إلى 12.وقد ترشح الترجي الرياضي لهذه البطولة بوصفه صاحب لقب البطولة العربية ال37 للأندية البطلة للرجال التي دارت في شهر سبتمبر الفارط بمدينة الحمامات وهي المشاركة الرابعة للترجي في بطولة العالم للأندية بعد سنوات 2014 (المرتبة 5)، 2016 (المرتبة 5) و2017 (المرتبة 6).وسبق ان شارك في هذه البطولة النجم الساحلي سنة 2013 (مرتبة 4) والنادي الإفريقي سنة 2015 (مرتبة 7) وجمعية الحمامات سنة 2017 (مرتبة 6) .