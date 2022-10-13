البطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة: برنامج الجولة السابعة

في ما يلي برنامج الجولة السابعة من البطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة، المقرر اجراء مبارياتها غدا الجمعة:
الجمعة 14 أكتوبر 2022
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في قاعة القرجاني النادي الافريقي - الملعب النابلي ( 17:00 س )
في قاعة بوهيمة رادس
النجم الرياضي الرادسي - الدالية الرياضية بقرمبالية ( 17:00 س )
في قاعة الزهراء
الزهراء الرياضية - اتحاد الأنصار ( 17:00 س )
في قاعة محمد المزالي المنستير
الاتحاد الرياضي المنستيري - الشبيبة الرياضية بالمنازه ( 17:00 س )
في قاعة عزيز ميلاد القيروان
الشبيبة الرياضية القيروانية - النجم الرياضي الساحلي ( 17:00 س )
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