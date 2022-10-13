البطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة: برنامج الجولة السابعة

في ما يلي برنامج الجولة السابعة من البطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة، المقرر اجراء مبارياتها غدا الجمعة:







الجمعة 14 أكتوبر 2022



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في قاعة القرجاني النادي الافريقي - الملعب النابلي ( 17:00 س )

في قاعة بوهيمة رادس

النجم الرياضي الرادسي - الدالية الرياضية بقرمبالية ( 17:00 س )

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في قاعة الزهراء

الزهراء الرياضية - اتحاد الأنصار ( 17:00 س )

في قاعة محمد المزالي المنستير

الاتحاد الرياضي المنستيري - الشبيبة الرياضية بالمنازه ( 17:00 س )

في قاعة عزيز ميلاد القيروان

الشبيبة الرياضية القيروانية - النجم الرياضي الساحلي ( 17:00 س )



الجمعة 14 أكتوبر 2022في قاعة القرجاني النادي الافريقي - الملعب النابلي ( 17:00 س )في قاعة بوهيمة رادسالنجم الرياضي الرادسي - الدالية الرياضية بقرمبالية ( 17:00 س )في قاعة الزهراءالزهراء الرياضية - اتحاد الأنصار ( 17:00 س )في قاعة محمد المزالي المنستيرالاتحاد الرياضي المنستيري - الشبيبة الرياضية بالمنازه ( 17:00 س )في قاعة عزيز ميلاد القيروانالشبيبة الرياضية القيروانية - النجم الرياضي الساحلي ( 17:00 س )