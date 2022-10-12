تواصل قبول الترشحات في مسابقة "الطالب المؤلف" إلى غاية 31 أكتوبر 2022

تتواصل فترة تقديم الترشّحات للدورة الأولى من المسابقة الوطنية للكتابة الطلابية تحت شعار "الطالب المؤلف" والمتمثلة في تأليف كتاب من طرف طلبة المؤسسات الجامعية العمومية في 8 اختصاصات أكاديمية، من 1 سبتمبر 2022 إلى غاية 31 أكتوبر الجاري على أن يتم الإعلان عن الفائزين يوم 30 مارس 2023.





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وأفاد عضو لجنة تنظيم المسابقة التي تنعقد ببادرة من مركز النشر الجامعي، المكلف بالاعلام والاتصال، جمال علوي، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء، بأنه قد تم منذ فتح باب تقديم الترشحات لهذه المسابقة، وارسال مقترح مشروع الكتاب في1 سبتمبر الماضي الذي يتواصل إلى غاية 31 أكتوبر الجاري، قبول أكثر من مائتي مشاركة ممثلة عن 24 ولاية و13 جامعة.وسيتم خلال الفترة من 1 إلى 15 نوفمبر 2022، دراسة الترشّحات من طرف اللجنة العلمية لمركز النشر الجامعي وإعلام الطلبة أصحاب المشاريع بقبول الترشحات ليتم في 13 فيفري 2023 إرسال مشروع الكتاب كاملا ثم تقييمه من قبل أساتذة جامعيين في الاختصاص خلال الفترة من 15 فيفري إلى 15 مارس 2023، حسب علوي.وستمنح 11 جائزة ، في 30 مارس 2023 خلال حفل اختتام، وهو عدد مرشح للارتفاع مع الأطراف الشريكة والداعمة للمسابقة، حسب المكلف بالإعلام والاتصال، الذي أكد أن الجوائز قيمة وهامة إلى جانب نشر وطباعة الكتب الفائزة مبيّنا أنه سيتم اسناد جائزة عن كل اختصاص وثلاث جوائز للغات (العربية والفرنسية والانقليزية).وتم تحديد ثماني اختصاصات أكاديمية وهي العلوم الانسانية والاجتماعية والدينية والعلوم الاقتصادية والتصرف والعلوم القانونية والسياسية والعلوم الاساسية والعلوم الطبية وعلوم الهندسة والآداب والحضارة والمعمار والتعمير والفنون الجميلة.وستكون لجنة تحكيم عن كل اختصاص مؤلفة من 4 أو 5 أعضاء من أساتذة جامعيين من أهل الاختصاص، حسب علوي الذي أوضح أنه سيتم اعتماد معايير مختلفة منها الامتحان العلمي أي التحري من عدم وجود مثيل للمشروع في مراجع أو أطروحات أخرى إلى جانب طريقة الكتابة التي يجب أن ترتكز على الدقة والنزاهة العلمية والأخلاق الأكاديمية وعدة معايير أخرى.ولفت إلى أنه سيتم التفكير، بعد تقييم نتائج الدورة الأولى، في تعميم التجربة على القطاع الخاص وفتح آفاق عالمية للمسابقة مستقبلا.يذكر أن المسابقة جاءت بالشراكة وبدعم من الوكالة الجامعية للفرنكفونية وبعثة الاتحاد الاوروبي بتونس والوكالة الوطنية للنهوض بالبحث العلمي واتحاد مجالس البحث العلمي العربية وبرنامج "ايراسموس بلوس تونس".