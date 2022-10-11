جامعة البلديات تطلق مشروعا لدعم قدرات المستشارين البلديين


Publié le Mardi 11 Octobre 2022 - 13:10 قراءة: 0 د, 35 ث
      
أطلقت الجامعة الوطنية للبلديات التونسية مشروع "أكاديمية البلديات " الذي يهدف بالأساس إلى دعم قدرات المستشارين البلديين في كل المحاور المتعلقة بالعمل البلدي واختصاصات اللجان البلدية.
وافادت الجامعة في صفحتها الرسمية بالفايسبوك بأنه سيتم تخصيص وحدات تعليمية مخصصة للمنتخبين والمنتخبات، يوفرها عدد من الخبراء كل في اختصاصه.

وفي هذا السياق، تنتظم يوم السبت 15 أكتوبر2022 الورشات الافتتاحية للوحدة التعليمية "المالية المحلية" الموجهة لولايات بنزرت وباجة وجندوبة والكاف وسليانة.
وأضافت الجامعة أن المعنيين من هذه الورشات هم رؤساء ورئيسات البلديات، ورؤساء ورئيسات اللجان والمستشارون بهذه الولايات.
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وتضم الوحدة دورتين تكوينيتين حضوريتين ودروسا افتراضية تليها اختبارات تقييمية عبر المنصة الرقمية للجامعة طيلة الفترة المخصصة للوحدة
اما بالنسبة لباقي ولايات الجمهورية، فسيقع فتح باب الترشح تدريجيا في الفترة المقبلة،وفق الجامعة






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