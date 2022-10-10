بطولة العالم للاندية لكرة اليد:الترجي الرياضي يواجه مينيستروس المكسيكي وبرشلونة الاسباني

يفتتح الترجي الرياضي منافسات بطولة العالم لكرة اليد (سوبر غلوب) التي ستحتضنها المملكة العربية السعودية من 18 الى 23 اكتوبر الجاري, بمواجهة نادي مينيستروس المكسيكي يوم الاربعاء 19 اكتوبر الجاري قبل ان يواجه يوم الخميس 20 منه برشلونة الاسباني .

وفي ما يلي برنامج مباريات الترجي الرياضي في المسابقة العالمية وفق ما اعلن عنه اليوم الاتحاد الدولي لكرة اليد (بتوقيت تونس) :







يوم الأربعاء 19 أكتوبر - الساعة 12.30

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الترجي التونسي - مينستروس المكسيكي



يوم الخميس 20 أكتوبر - الساعة 12.30

الترجي التونسي - برشلونة الإسباني



ويترشح أصحاب المراكز الأولى في الدور الأول لنصف النهائي في حين تتبارى بقية الفرق على المراكز من 5 إلى 12.



الترجي التونسي - مينستروس المكسيكيالترجي التونسي - برشلونة الإسبانيويترشح أصحاب المراكز الأولى في الدور الأول لنصف النهائي في حين تتبارى بقية الفرق على المراكز من 5 إلى 12.