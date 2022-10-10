القصرين: 13 ألفا و500 تزكية استعدادا للإنتخابات التشريعيّة المقبلة

إستعدادا للإنتخابات التشريعيّة المقرّرة ليوم 17 ديسمبر المقبل، سجلت الهيئة الفرعية للإنتخابات بالقصرين، 1015 عملية تحيين للناخبين المسجلين بالدوائر الإنتخابية بالجهة، وذلك منذ إنطلاق عمليّة التحيين يوم 26 سبتمبر المنقضي، والمتواصلة الى غاية 13 أكتوبر الجاري .





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كما سجّلت الهيئة، منذ إنطلاق عمليّة إمضاء التزكيات يوم 17 أكتوبر الجاري والمتواصلة الى حدود يوم 24 أكتوبر الجاري، 13 ألفا و500 تزكية لفائدة عدد من الراغبين في خوض منافسة الظفر بمقعد في البرلمان المقبل، وفق المكلفة بتسيير الإدارة الفرعية للإنتخابات سوار نصير.وأوضحت نصير في تصريح ل(وات) أنه تم تسخير 33 عونا للاشراف على عملية التحيين وقبول التزكيات موزعين على كامل بلديات ومعتمديات الجهة مع 4 اعوان "واب" أوكلت لهم مهمة المصادقة على مطالب التحيين الواردة عليهم إلكترونيا، إضافة الى مكتب خاص بالتحيين وقبول التزكيات بمقر الهيئة الفرعيةيشار الى ان ملفّ الترشّح لإستحقاق يوم 17 ديسمبر المقبل يقضي بأن يتحصّل أي مترشّح وجوبا على قائمة إسمية للمُزكّين لترشّحه تضمّ 400 تزكية من الناخبين المُسجلين في الدائرة الإنتخابية المُترشّح عنها، نصفها من النساء ورُبعها على الاقلّ من الشباب دون سنّ 35، على أن تكون إمضاءات المُزكّين مُعرّفا بها لدى ضابط الحالة المدنية أو لدى أعوان الهيئة الفرعية للإنتخابات.وبخصوص مراكز الاقتراع الحدودية التسعة التي بها إشكال في مرجع النظر، بينت نصير أن الهيئة الفرعية ضبطت برنامج تحسيسي مع الجمعيات تم الانطلاق في تنفيذه الأسبوع المنقضي بالمعتمديات المعنية.يذكر أن ولاية القصرين تنقسم إلى 06 دوائر إنتخابية، تضم الدائرة الأولى معتمديتي القصرين الشمالية والزهور، والدائرة الثانية معتمديتي القصرين الجنوبية وحاسي الفريد والدائرة الثالثة معتمدية سبيطلة والدائرة الرابعة معتمديات سبيبة وجدليان والعيون والدائرة الخامسة معتمديات تالة وحيدرة و فوسانة، فيما تضم الدائرة السادسة معتمديتي فريانة و ماجل بلعباس.