جيش الطيران يشارك في المعرض الدولي لصناعة الطيران والدفاع من 12 الى 16 أكتوبر بمطار النفيضة-الحمامات


Publié le Vendredi 07 Octobre 2022 - 19:15 قراءة: 0 د, 50 ث
      
تنظم وزارة النقل، بالتعاون مع وزارة الدفاع الوطني، ممثلة في جيش الطيران، المعرض الدّولي لصناعة الطيران والدفاع، من 12 إلى 16 أكتوبر الجاري بمطار النفيضة – الحمامات الدولي، وذلك بمشاركة حوالي 120 شركة أجنبية في مجال صناعة الطيران والدفاع.


ويكتسي هذا المعرض بعدًا إقليميًا ودوليًا، وسيحضره رؤساء أركان لجيوش الطيران ووفود عسكرية رفيعة المستوى وخبراء في المجال من 45 بلدا شقيقا وصديقا، وفق ما جاء في بلاغ صادر مساء اليوم الجمعة عن وزارة الدفاع الوطني.

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ويمثل المعرض فرصة للإطلاع على أحدث الابتكارات والتكنولوجيات الحديثة في مجال الطيران ونظم الملاحة الجوية ومنظومات الدفاع الجوّي والالتقاء بأهم ممثلي الشركات المصنّعة للتعريف بالقدرات الوطنية في ميدان صناعة الطيران.

وتشارك وزارة الدفاع الوطني في هذا المعرض باستعراض جوّي للطائرات عند افتتاح فعاليات المعرض، وعرض للقفز بالمظلات للقوات الخاصة، وبجناح حول تكوين الطيارين والمهندسين بمدرسة الطيران ببرج العامري، والتكوين التقني في عديد الاختصاصات بمدرسة الاختصاصات الجوية بصفاقس.

كما ستنظم المؤسسة العسكرية بالمناسبة ملتقى علميًا حول علوم الطيران والفضاء والطائرات المسيّرة والمنظومات المضادة لها والذكاء الاصطناعي في علاقته بالأمن والدفاع في إفريقيا.

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