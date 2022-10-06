دورة الياسمين المفتوحة للتنس - انس جابر تتخطى الروسية ايفغينيا رودينا وتعبر الى الدور الثالث


Publié le Jeudi 06 Octobre 2022 - 19:11 قراءة: 0 د, 30 ث
      
تاهلت التونسية انس جابر المصنفة ثانية عالميا الى الدور الثالث لدورة الياسمين المفتوحة للتنس ذات 250 نقطة المقامة مقابلاتها بالمنستير على ملاعب ذات ارضية صلبة بعد فوزها على الروسية ايفغينيا رودينا المصنفة 556 عالميا 2-صفر بواقع 6-1 و6-3 في المباراة التي اقيمت اليوم الخميس لحساب الدور الثاني.


وكانت انس جابر ازاحت في الدور الاول الامريكية آن لي المصنفة 63 عالميا بنتيجة 2-صفر بواقع 6-2 و6-3 يوم الثلاثاء الماضي.
وستلاقي انس جابر المصنفة اولى في هذه الدورة في الدور الثالث الامريكية كلير ليو المصنفة 73 عالميا التي ترشحت على حساب التشيكية كاتيرينا سينياكوفا المصنفة 53 عالميا 2-صفر بواقع 7-5 و6-2.

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 254348



..
...

En continu...

Toutes les news...
الخميس 06 أكتوبر 2022 | 10 ربيع الأول 1444
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
19:24 17:58 15:25 12:14 06:19 04:53
Babnet
25°
 Babnet29° Babnet % 65 :الرطــوبة
تونــس Babnet22°
2.57 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الخميسالجمعةالسبتالأحدالاثنين
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
29°-2228°-2130°-2130°-2225°-21
  • Avoirs en devises
    23513,9

  • (6 oct )
  • Jours d'importation
    107
  •              1 € = 3,24728 DT        1$ =3,27172 DT
  • Solde Compte du Trésor   (6 oct )   1566,8 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Powered by DaysPedia.com
Heure actuelle أ  Madrid
095538am
jeu. 30 juin
الانتخابات التشريعية 2022
..

.
   