دورة الياسمين المفتوحة للتنس - انس جابر تتخطى الروسية ايفغينيا رودينا وتعبر الى الدور الثالث

تاهلت التونسية انس جابر المصنفة ثانية عالميا الى الدور الثالث لدورة الياسمين المفتوحة للتنس ذات 250 نقطة المقامة مقابلاتها بالمنستير على ملاعب ذات ارضية صلبة بعد فوزها على الروسية ايفغينيا رودينا المصنفة 556 عالميا 2-صفر بواقع 6-1 و6-3 في المباراة التي اقيمت اليوم الخميس لحساب الدور الثاني.







وكانت انس جابر ازاحت في الدور الاول الامريكية آن لي المصنفة 63 عالميا بنتيجة 2-صفر بواقع 6-2 و6-3 يوم الثلاثاء الماضي.

وستلاقي انس جابر المصنفة اولى في هذه الدورة في الدور الثالث الامريكية كلير ليو المصنفة 73 عالميا التي ترشحت على حساب التشيكية كاتيرينا سينياكوفا المصنفة 53 عالميا 2-صفر بواقع 7-5 و6-2.



