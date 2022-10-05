الحمامات عاصمة عربية لرياضة الغولف من 3 الى 9 اكتوبر

يحتضن ملعب الغولف سيتروس بالحمامات بداية من يوم غد الخميس فعاليات البطولة العربية للغولف للشباب والناشئين والاشبال والفتيات، وفق ما افاد به رئيس الجامعة التونسية للغولف ماهر بوشماوي بما يجعل من مدينة الحمامات عاصمة عربية لرياضة الغولف خلال هذه الايام".





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واشار بوشماي خلال الندوة الصحفية التي عقدت اليوم الاربعاء وسبقت تنظيم حفل افتتاح البطولة العربية بحضور نائب رئيس الاتحاد العربي للغولف عبد العزيز الملا "الى ان هذه البطولة ستتميز لاول مرة بتنظيم خمسة مسابقات من بينها بالخصوص تنظيم اول بطولة للفتيات اقل من 15 سنة وبطولة للاداني اقل من 13 سنة بالاضافة الى النسخة 21 من بطولة الاصاغر دون 15 سنة والاواسط دون 18 سنة والبطولة العربية 12 للسيدات".ولاحظ ان "تميز هذه الدورة يبرز كذلك في عدد المشاركين الذين سيكون في حدود 100 رياضي ينتمون ل11 بلدا عربيا وهي (الاردن والسعودية والامارات وقطر والبحرين والكويت وعمان ومصر والصومال وليبيا وتونس البلد المنظم)" مؤكد " ان مسابقات البطولة تنطلق غدا الخميس 6 اكتوبر لتتواصل الى يوم السبت 8 اكتوبر موعد اجراء الجولة الثالثة والاخيرة وتوزيع الجوائز والكؤوس على الفائزين".ونوه نائب رئيس الاتحاد العربي للغولف عبد العزيز الملا بالمناسبة باستضافة تونس لهذه البطولة العربية والتي ستساهم في مزيد الارتقاء بمستوى الممارسين لرياضة الغولف في الوطن العربي مبرزا حرص الاتحاد برئاسة ياسر بن عثمان الرميان على مزيد تشجيع رياضة الغولف والانتقال بالابطال العرب الى المستوى العالمي و تكوين ابطال ينافسون من اجل المراتب الاولى في العالم وتحقيق ميدالية اولمبية.ولاحظ ان "تشجيع رياضة الغولف سيتواصل بتنظيم البطولة العربية للرجال التي ستحتضنها تونس كذلك خلال الفترة من 28 نوفمبر الى 2 ديسمبر بطبرقة من ولاية جندوبة بالشمال الغربي التونسي".واشارت رئيسة لجنة التنظيم ايناس عبد اللطيف من جهتها الى ان تونس ستشارك في هذه البطولة بفريق يضم 3 لاعبين في كل صنف من بين افضل اللاعبين على الساحة الذين سينافسون على المراتب الاولى.وافادت ان تونس ستكون ممثلة في بطولة السيدات بالشقيقتين كنزة وآية العذاري اللتين ستسعيان للتتويج باللقب العربي للمرة الثانية على التوالي.واشار المدير الفني للجامعة التونسية للغولف نوفل شوشان في تصريح لوكالة "وات" الى ان هذه البطولة العربية والتي ستشفع ببطولة عربية للرجال في شهر نوفمبر القادم موعد رياضي سنوي تحرص الادارة الفنية للجامعة على استغلاله لتطوير مهارات الرياضيين التونسيين اناث وذكور بالنسبة لمختلف الاعمار من اقل من 13 الى اكثر من 18 سنة وخاصة من خلال توسيع المنافسة والمشاركة في البطولات الاقليمية والدولية.واكد ان تنظيم بطولة لصنف اقل من 13 سنة من شانه ان يشكل حافزا اضافيا لتعزيز التكوين القاعدي لرياضيي الغولف والترفيع في عددهم مبرزا بخصوص حظوظ اللاعبين التونسيين في التتويج بهذه البطولة "ان حظوظ العناصر الوطنية وافرة ومتساوية مع عدد من اللاعبين خاصة من السعودية ومصر والامارات العربية المتحدة مع افضلية طفيفة للاعبات المنتخب التونسي للسيدات وذلك بعد تتويجهن بلقب البطولة العربية لسنة 2021 وتحقيق المراتب الثلاث الاولى في الفردي والمرتبة الاولى في الفرق".واشار من جهة اخرى الى ان عدد المجازين في تونس يفوق 1000 مجاز ينتمون الى 6 اندية تونسية بالاضافة الى نحو 1000 اخرين يمارسون هذه الرياضة في صنف الهواة