تاجيل انطلاق بطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم الى يوم 22 اكتوبر الجاري


Publié le Mercredi 05 Octobre 2022 - 15:12 قراءة: 0 د, 39 ث
      
اعلنت الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة في بلاغ صادر اليوم الاربعاء تاجيل موعد انطلاق بطولة الرابطة المحترفة الثانية للموسم الرياضي 2022-2023 الى يومي 22 و23 اكتوبر الجاري.



وكان من المقرر ان تنطلق بطولة الرابطة المحترفة الثانية يومي 8 و9 اكتوبر الجاري.
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وفي ما يلي برنامج مباريات الجولة الافتتاحية بمجموعتيها الاولى والثانية :

المجموعة الاولى
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السبت 8 اكتوبر 2022
ملعب المرسى
مستقبل المرسى-امل الرقبة
ملعب قربة
النادي القربي-جندوبة الرياضية
ملعب بنبلة
النادي البنبلي-مستقبل وادي الليل
ملعب الشابة
هلال الشابة-مستقبل قابس
ملعب المتلوي
نجم المتلوي-النجم الرادسي
ملعب مصطفى الدوري بجربة
امل جربة-شبيبة القيروان

المجموعة الثانية
الاحد 9 اكتوبر 2022
ملعب يحدد لاحقا
شبيبة العمران-سبورتينغ بن عروس
ملعب القلعة
القلعة الرياضية-سبورتينغ المكنين
ملعب مساكن
هلال مساكن-جمعية جربة
ملعب قابس
الملعب القابسي-مكارم المهدية
ملعب قفصة
قوافل قفصة-نادي حمام الانف
ملعب جرجيس
الترجي الجرجيسي-الملعب الصفاقسي

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