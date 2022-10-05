تاجيل انطلاق بطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم الى يوم 22 اكتوبر الجاري

اعلنت الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة في بلاغ صادر اليوم الاربعاء تاجيل موعد انطلاق بطولة الرابطة المحترفة الثانية للموسم الرياضي 2022-2023 الى يومي 22 و23 اكتوبر الجاري.
وكان من المقرر ان تنطلق بطولة الرابطة المحترفة الثانية يومي 8 و9 اكتوبر الجاري.
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وفي ما يلي برنامج مباريات الجولة الافتتاحية بمجموعتيها الاولى والثانية :
المجموعة الاولى
السبت 8 اكتوبر 2022
ملعب المرسى
مستقبل المرسى-امل الرقبة
ملعب قربة
النادي القربي-جندوبة الرياضية
ملعب بنبلة
النادي البنبلي-مستقبل وادي الليل
ملعب الشابة
هلال الشابة-مستقبل قابس
ملعب المتلوي
نجم المتلوي-النجم الرادسي
ملعب مصطفى الدوري بجربة
امل جربة-شبيبة القيروان
المجموعة الثانية
الاحد 9 اكتوبر 2022
ملعب يحدد لاحقا
شبيبة العمران-سبورتينغ بن عروس
ملعب القلعة
القلعة الرياضية-سبورتينغ المكنين
ملعب مساكن
هلال مساكن-جمعية جربة
ملعب قابس
الملعب القابسي-مكارم المهدية
ملعب قفصة
قوافل قفصة-نادي حمام الانف
ملعب جرجيس
الترجي الجرجيسي-الملعب الصفاقسي
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