إفتتاح أكاديمية دولية للتنس بسوسة

تم امس بسوسة افتتاح الأكاديمية الدولية للتنس بحضور كمال دقيش وزير الشباب و الرياضة ودافيد هاجري رئيس الاتحاد الدولي للتنس وطارق الشريف رئيس الكنفدرالية الإفريقية للتنس وسلمى المولهي رئيسة الجامعة التوسينة للتنس ووالي الجهة نبيل فرجاني والبطلة العالمية انس جابر.





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وتمثل الاكاديمية أول مركز تدريب جهوي افريقي للتنس وستكون مركزا لإستقطاب محبي الكرة الصفراء من كل الجهات ومزيد نشر هذه الرياضة التي رفعت راية تونس عاليا في الدورت الدولية للتنس في الفترة الماضية من خلال البطلة انس جابروتضم الاكاديمية التي تم تركيزها باحد نزل مدينة سوسة 8 ملاعب تنس بمواصفات عالمية وقاعة تدريبات وأخرى لتقوية العضلات ووحدات إقامة وإعاشة مجهزة عل افضل وجه.كما تم إمضاء إتفاقية تعاون وشراكة بين الجامعة التونسية والجامعة الدولية للتنس تنص على تبادل الخبرات والإعداد لمشاريع مستقبلية لمزيد نشر رياضة التنس بالجهة.واكد كمال دقيش بالمناسبة ان سلطة الإشراف إنطلقت في إستراتيجية عمل لنشر الرياضات الفردية وتطويرها على غرار رياضة التنس وتعميمها في كامل ولايات الجمهورية مع الإستثمار في نجاحات البطلة العالمية أنس جابر للنسج على منوال مسيرتها الرياضية المتميزة.