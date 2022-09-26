وزير الشؤون الاجتماعية يؤدي زيارة إلى منطقة دوار هيشر من ولاية منوبة ويدعو إلى التفاعل مع مطالب المواطنين في أسرع وقت

دعا وزير الشؤون الاجتماعية مالك الزاهي، خلال زيارة أداها اليوم الاثنين إلى منقطة دوار هيشر بولاية منوبة، الوحدة المحلية للنهوض الاجتماعي إلى مضاعفة الجهود لتحسين وتقريب الخدمات المسداة للمواطنين والتفاعل مع مطالبهم في أسرع الآجال بما يحفظ كرامتهم وحقوقهم.

والتقى الوزير، خلال زيارته الى هذه المنطقة التي عرفت ليلة أمس الأحد مظاهرات ليلية، بعدد غفير من المواطنين الذين تجمهروا بمقر الوحدة المحلية للنهوض الاجتماعي كما عقد حلقة نقاش مع عدد من نشطاء المجتمع المدني لمعاينة الوضع الاجتماعي بالمنطقة عن كثب قصد التفاعل مع المطالب التي رفعها أهالي المنطقة، حسب ما جاء في بلاغ صادر اليوم عن وزارة الشؤون الاجتماعية.







وكان وزير الشؤون الاجتماعية مرفوقا بكل من رئيس الهيئة العامة للنهوض الاجتماعي إبراهيم بن إدريس، ومستشار الوزير ياسين عزازة، والمدير الجهوي للشؤون الاجتماعية بمنوبة رابح الوسلاتي.

ومثلت هذه الزيارة مناسبة للاطلاع على سير العمل بالوحدة المحلية للنهوض الاجتماعي بدوار هيشر والإصغاء للعاملين بها وعلى سير إسداء الخدمات لمنظوري الوزارة من عائلات معوزة ومحدودة الدخل.

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يشار الى ان هذه الزيارة تأتي بعد مسيرة ومظاهرة ليلية شارك فيها عدد من أهالي منطقة دوار هيشر، أمس الأحد، حيث أقدم المحتجون على إحراق عجلات مطاطية على مستوى المستشفى المحلي بحي التضامن، مطالبين السلط المركزية والجهوية بايلاء مطالبهم التي ينادون بها منذ سنوات العناية اللازمة، وانقاذ المنطقة من التهميش، ورافعين شعارات تطالب بالتشغيل والتنمية وتحسين الأوضاع الاجتماعية المتدهورة في ظل غلاء الأسعار وارتفاع نسبة التضخم والبطالة.



وكان وزير الشؤون الاجتماعية مرفوقا بكل من رئيس الهيئة العامة للنهوض الاجتماعي إبراهيم بن إدريس، ومستشار الوزير ياسين عزازة، والمدير الجهوي للشؤون الاجتماعية بمنوبة رابح الوسلاتي.ومثلت هذه الزيارة مناسبة للاطلاع على سير العمل بالوحدة المحلية للنهوض الاجتماعي بدوار هيشر والإصغاء للعاملين بها وعلى سير إسداء الخدمات لمنظوري الوزارة من عائلات معوزة ومحدودة الدخل.يشار الى ان هذه الزيارة تأتي بعد مسيرة ومظاهرة ليلية شارك فيها عدد من أهالي منطقة دوار هيشر، أمس الأحد، حيث أقدم المحتجون على إحراق عجلات مطاطية على مستوى المستشفى المحلي بحي التضامن، مطالبين السلط المركزية والجهوية بايلاء مطالبهم التي ينادون بها منذ سنوات العناية اللازمة، وانقاذ المنطقة من التهميش، ورافعين شعارات تطالب بالتشغيل والتنمية وتحسين الأوضاع الاجتماعية المتدهورة في ظل غلاء الأسعار وارتفاع نسبة التضخم والبطالة.