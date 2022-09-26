مونديال قطر سيكون الأفضل في التاريخ" (انفانتينو)

أكد جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) إن كأس العالم في قطر ستكون الأفضل في التاريخ بالنظر إلى التحضيرات الجارية للحدث وفكرة إقامتها في المنطقة العربية واكتمال

جاهزية قطر لاستقبال العالم.





وقال إنفانتينو في تصريحات تلفزيونية أدلى بها أمس الأحد بنيويورك على هامش أشغال الدورة الـ77 للجمعية العامة للأمم المتحدة" انه كواحد من أسرة كرة القدم في العالم، يرحب بكل جماهير المنتخبات وجماهير كرة القدم من مختلف دول العالم, في قطر لحضور بطولة كأس العالم مميزة ستقام بقطر في الفترة الممتدة من 20 نوفمبر إلى 18 ديسمبر المقبلين.

وتابع إنفانتينو : "بصفتي رئيساً للـ"فيفا" أفوض نفسي للترحيب بكل شعوب الكرة الأرضية الذين سيحضرون إلى قطر، أرحب بالعالم الذي سيكون متحداً خلال شهر كأس العالم (...) فالقطريون يعدون لحدث فريد من نوعه في استضافة أكثر من مليوني رياضي سيتابعون مباريات البطولة من داخل الملاعب وخمسة مليارات سيشاهدون الحدث من جميع أنحاء العالم وسيكون الأمر مذهلاً".



