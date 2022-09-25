وزارة التجارة تحجز 20 طنا من البطاطا في مخزن بمنطقة قربة


Publié le Dimanche 25 Septembre 2022 - 17:50 قراءة: 0 د, 28 ث
      
حجز فريق المراقبة الاقتصادية بالإدارة الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات بنابل، مساء امس السبت، 20 طنا من مادة البطاطا المعدة للاستهلاك في مخزن غير مصرح به بمنطقة قربة، وذلك بالتنسيق مع أعوان فرقة الأبحاث والتفتيش التابعة لمنطقة الحرس الوطني بالجهة.


وأكدت وزارة التجارة وتنمية الصادرات، في بلاغ، الأحد، تحرير محضر بحث ضد المخالف من أجل مسك منتوجات لغرض بيعها أو المضاربة فيها دون أن تتوفر فيه شروط ممارسة التجارة المنصوص عليها بالتشاريع الجاري بها العمل.

وأشارت الى مصادرة المحجوز قصد ضخه بمسالك التوزيع القانونية طبقا للأسعار المضبوطة إلى جانب استكمال بقية الاجراءات وفقا للتشاريع السارية.

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