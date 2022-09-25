كرة اليد: الترجي يحسم الدربي امام الافريقي ويصعد الى نهائي البطولة العربية للاندية


Publié le Dimanche 25 Septembre 2022 - 16:34 قراءة: 0 د, 40 ث
      
تاهل الترجي الرياضي الى الدور النهائي للبطولة العربية للاندية البطلة والفائزة بالكاس لكرة اليد المقامة حاليا بمدينة الحمامات والمؤهلة الى بطولة العالم "سوبر غلوب" بفوزه على جاره النادي الافريقي بنتيجة 28-22 (الشوط الاول 15-12) في المباراة التي اقيمت اليوم الاحد لحساب الدور نصف النهائي.


وسيلاقي الترجي الرياضي في النهائي الذي سيقام يوم الثلاثاء المقبل بقاعة الحمامات بداية من الساعة الخامسة والنصف مساء المتاهل من الدور نصف النهائي الثاني الذي سيجمع لاحقا بين الزمالك المصري ونادي الكويت الكويتي.
يذكر ان الفريق المتوج باللقب سيضمن تاهله الى مونديال الاندية "سوبر غلوب".

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الدور نصف النهائي / الاحد 25 سبتمبر 2022
الترجي الرياضي - النادي الافريقي 28-22
س 17 و30دق / الزمالك المصري -  الكويت الكويتي

الثلاثاء 27 سبتمبر 2022
س 12 و30دق / المقابلة الترتيبية من اجل المركز الثالث
س 17 و30دق / الدور النهائي 


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