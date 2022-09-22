تأكيد مشاركة 40 دراجا من 8 دول في دورة تونس الدولية التاسعة للدراجات الهوائية

سيشارك 40 دراجا من 8 دول في الدورة الدولية التاسعة للدراجات الهوائية التي ستحتضنها تونس من 28 سبتمبر الجاري الى 1 أكتوبر المقبل.





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وأفاد منير الخميسي رئيس لجنة التنظيم خلال ندوة صحفية انعقدت اليوم الخميس بمقرّ الصيدلية المركزية أنّ الدورة ستشمل على 4 مراحل، تتضمن الأولى قطع مسافة 175 كلم بين تونس والكاف، والثانية على مسافة 130 كلم بين الكاف والقصرين، والثالثة على امتداد 130 كلم في ولاية قابس، اما الرابعة فتبلغ مسافتها 170 كلم بين قابس وجربة.وأوضح أنّ البلدان التي أكدت مشاركتها هي: تونس، والجزائر، وليبيا، وسلطة عمان، والسعودية، والكويت، وكندا، وفرنسا.وبيّن أنّ البطولة تنتظم تحت رعاية الجامعة التونسية للدراجات والاتحاد الدولي للدراجات، لافتا النظر أنّها ستسهم في تسويق المنتوج السياحي.وبين أنّ المرحلة الواحدة من البطولة تقدر تكلفتها بين 20 و 30 ألف دينار، مثمنا في ذلك دور الصيدلية المركزية في دعمها للبطولة، التي ستكون اشارة انطلاقها يوم الأربعاء القادم من أمام مقر الصيدلية المركزية بتونس العاصمة.وبدوره، كشف نوفل المرشاوي رئيس الجامعة التونسية للدراجات أنّ محدودية الدعم والامكانيات مثّلت أبرز معضلة في تنظيم البطولة، لافتا النظر أنّ مثل هذه الصعوبات كانت قد أسهمت في الكثير من الأحيان في الحد من المشاركة التونسية في العديد من الدورات.وفي هذا السياق دعا رئيس الجامعة التونسية للدراجات سلطة الاشراف الى مزيد دعم رياضة الدراجاتمن جهته أكد المدير الفني للجامعة التونسية للدراجات محمد بن سويسي في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء "وات" أنّ دورة تونس الدولية ثمثل فرصة للوقوف على تحضيرات الدراجين التونسيين للبطولة العربية المقررة في دولة الامارات العربية المتحدة في أواخر شهر ديسمبر.وأوضح أنّ كل مرحلة من المراحل الأربع لدورة تونس الدولية لها خصوصيتها وتضاريسها، مبرزا أنّ هناك انتظارات لتحقيق نتائج ايجابية من الدراجيين التونسيين الذين سيشاركون في البطولة، على غرار خالد كمون و ماهر حلبورية و محمد أمين مشرقي و أشرف طليبة .وعن استراتيجية الجامعة للفترة القادمة، أبرز المدير الفني للجامعة التونسية للدراجات أنّه تمّ ابرام شراكة مع الادارة العامة للشباب، أفضت كبداية الى تنظيم تظاهرة الوطن القبلي للدراجات الجبلية.