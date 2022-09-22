البطولة العربية للاندية لكرة اليد - النادي الافريقي يصعد الى نصف النهائي



تونس 22 سبتمبر 2022 (وات) - تاهل النادي الافريقي الى الدور نصف النهائي للبطولة العربية للاندية البطلة والفائزة بالكاس لكرة اليد المقامة حاليا بمدينة الحمامات والمؤهلة الى بطولة العالم "سوبر غلوب" بفوزه على مولودية الجزائر 27-32 في المباراة التي اقيمت يوم الخميس لحساب الدور ربع النهائي.



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وسيلاقي النادي الافريقي في نصف النهائي المقرر يوم الاحد المقبل المتاهل من مباراة الترجي الرياضي والسالمية الكويتي التي ستقام لاحقا.وكان الزمالك المصري ضمن بدوره ترشحه الى المربع الذهبي بتغلبه على سكيكدة الجزائري بالغياب.وسيجمع الدور ربع النهائي الاخير اليوم ايضا بين نادي الكويت الكويتي والشارقة الاماراتي.الخميس 22 سبتمبر 2022الزمالك المصري - سكيكدة الجزائري /تاهل الزمالك مباشرة الى نصف النهائي بسبب تغيب سكيكدة عن البطولة/النادي الافريقي - مولودية الجزائر 32-27س 15 / الشارقة الاماراتي - الكويت الكويتيس 17 و30دق / الترجي الرياضي - السالمية الكويتيالدور نصف النهائي / الاحد 25 سبتمبر 2022س 15 / الفائز من مباراة النادي الافريقي - مولودية الجزائر ضد الفائز من مباراة الترجي الرياضي - السالمية الكويتيس 17 و30دق الفائز من مباراة الشارقة الاماراتي - الكويت الكويتي ضد الزمالك المصريالثلاثاء 27 سبتمبر 2022س 12 و30دق / المقابلة الترتيبية من اجل المركز الثالثس 17 و30دق / الدور النهائي