الفرنسي كازال مدربا جديدا للمنتخب التونسي لكرة اليد

اتفقت الجامعة التونسية لكرة اليد مع المدرب الفرنسي بتريك كازال للإشراف على تدريب المنتخب الوطني التونسي للأكابر لكرة اليد إلى غاية الألعاب الأولمبية باريس 2024 مع إمكانية التمديد.

وافادت الجامعة اليوم انه تقرر تعيين اللاعب الدولي السابق والمدرب السابق للفريق الفرنسي سان رافائيل وسام حمام مساعدا للمدرب كازال الى جانب رياض الصانع مدربا للحراس.



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ويخلف المدرب بتريك كازال المدرب السابق للمنتخب سامي السعيدي .وسيحل كازال المدرب الجديد للمنتخب بتونس بمعية مساعده وسام حمام يوم 29 سبتمبرالجاري ليتم إمضاء العقد يوم 30 سبتمبر الجاري وتقديمهما لوسائل الإعلام خلال ندوة صحفية تقام في نفس اليوم بمدينة الحمامات على هامش افتتاح البطولة الافريقية للأندية البطلة حسب ما افادت الجامعة .يذكر ان كازال المدرب الجديد للمنتخب التونسي لكرة اليد كان قد توج بلقب بطل العالم كلاعب مع المنتخب الفرنسي في مناسبتين في 1995 و 2001 كما فاز بعديد الألقاب مع أندية فرنسية واسبانية وألمانية معروفة.وقاد كازال مشروعا رياضيا ناجح مع فريق دانكارك الذي فاز معه بلقب البطولة الفرنسية سنة 2014 ولعب الدور النهائي لكأس أوروبا.