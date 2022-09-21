جمعية الطب العائلي تنظم يومي 24 و 25 سبتمبر الجاري مؤتمرها الوطني السادس بمشاركة نحو 400 طبيب

تنظم الجمعية التونسية للطب العائلي مؤتمرها الوطني السادس يومي 24 و25 سبتمبر الجاري بمشاركة نحو 300 الى 400 طبيب مشارك من تونس وخارجها وسيتناول عدة مواضيع طبية وآخر المستجدات تهم أطباء الخط الأول حسب ما أفادت به رئيسة الجمعية خديجة زيتون.





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وأضافت خديجة زيتون في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء، أن الهدف من تنظيم المؤتمر هو التكوين المستمر لأطباء الخط الأول (الطب العائلي والطب العام) وذلك بهدف النهوض بالقطاع والاطلاع على آخر المستجدات الطبية.ولفتت الى أن المؤتمر سيتناول مواضيع صحية وطبية متنوعة منها داء السكرى وأحدث الادوية المصنعة والطب عن بعد من خلال البحث في حدوده والاطار التشريعي الخاص به الى جانب العنف الزوجي من خلال دراسة الجوانب النفسية والطبية فضلا عن ورشات تهم مواضيع تتعلق بالاقلاع عن التدخين والحياة الزوجية والتربية على الصحة و السمنة لدى الاطفال ومواضيع اخرى.وستقوم الجمعية خلال أشغال المؤتمر بفتح باب التسجيل في الدورات التكوينية حول الأمراض الجلدية ومرض الشيخوخة وداء السكري والحالات الاستعجالية.وجدير بالاشارة الى ان الجمعية تأسست منذ سنة 2006 وتهدف بالخصوص الى تكوين الأطباء وخاصة أطباء الخط الاول.