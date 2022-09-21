قبلي: تاجيل الاضراب الحضوري المبرمج اليوم في قطاع النقل العمومي الى يوم 26 اكتوبر المقبل بعد التوصل الى اتفاق

اكد الكاتب العام المساعد للاتحاد الجهوي للشغل المسؤول عن المنشات والدواوين عبد الجليل بوعزة، تاجيل الاضراب الحضوري في قطاع النقل العمومي الذي كان من المزمع تنفيذه اليوم الى يوم 26 اكتوبر المقبل.





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واوضح بوعزة انه تم خلال الجلسة الصلحية التي انعقدت مساء امس الثلاثاء بمقر ولاية قبلي، الاتفاق حول بعض النقاط التي من شانها الاستجابة لبعض مطالب مهنيي قطاع النقل بالجهة واهمها تمكين ولاية قبلي من حافلة جديدة مزدوجة مطلع شهر اكتوبر المقبل مع تعويض حافلتين من نوع "ايكاروس" في ظرف شهر والمحافظة على الحافلة الصغيرة التي تم تزويد جهة قبلي بها في فصل الصيف للعمل بصفة مؤقتة على خط قبلي الفوار لتواصل العمل بصفة دائمةواضاف المصدر ذاته انه تم الاتفاق خلال الجلسة الصلحية على تمكين الجهة من 3 سواق جدد سيباشرون العمل منتصف شهر اكتوبر المقبل علاوة على تعويض الاعوان المغادرين في نقل، مع تمكين الجهة من عونين اضافيين على سبيل الالحاقكما تم الاتفاق ايضا على الاسراع بعقد جلسة بمقر الوزارة للتباحث حول بعض الاشكاليات على مستوى مركزي ومن اهمها تعيين رئيس مدير عام جديد للشركة الجهوية للنقل بقابس، وتحديد مهام الادارة الجهوية لشركة النقل بقبلي.وفي ذات الاطار اوضح الكاتب العام المساعد للاتحاد الجهوي للشغل انه تم اتخاذ قرار بتاجيل كافة التحركات الاحتجاجية الى غاية يوم 26 اكتوبر لمنح الشركة الجهوية للنقل بقابس فرصة لتفعيل الاتفاقات التي تم التوصل اليهايشار الى ان النقابات الاساسية لقطاع النقل العمومي بقبلي كانت قد اقرت في بيانها الصادر يوم 7 سبتمبر الجاري مبدا الاضراب الجهوي الحضوري في القطاع يوم 21 من نفس الشهر، في صورة عدم الالتزام بالاتفاقات المدونة في محضر جلسة يوم 1 جوان الماضي والتي جمعت المهنيين والطرف النقابي بممثلي الشركة الجهوية للنقل بقابس وسلطة الاشراف.وكان قطاع النقل العمومي بولاية قبلي قد شهد خلال هذه السنة تنفيذ اضراب جهوي يوم 10 ماي الماضي فضلا عن دعوة الطرف النقابي الى عدم استعمال الحافلات من نوع "ايكاروس" والحافلات التي تفتقد لمقومات السلامة بداية من 15 سبتمبر الجاري، مع المطالبة بتحسين ظروف العمل عبر تعزيز الاسطول والاسراع بتفعيل الانتدابات لسد الشغورات في الاعوان علاوة على تمكين مستودع الشركة من مستلزمات العمل وقطع الغيارالضرورية لصيانة الحافلات المعطبة