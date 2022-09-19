سيدي بوزيد: تواصل اعتصام أعضاء الفرع الجامعي للتعليم الأساسي بمقر المندوبية الجهوية للتربية على خلفية جملة من المطالب

يواصل أعضاء الفرع الجامعي للتعليم الأساسي بسيدي بوزيد اعتصامهم بمقر المندوبية الجهوية للتربية منذ يوم 15 سبتمبر الجاري إثر عدم التوصل الى حلول لعدد من الإشكاليات في قطاع التربية بالجهة.

وأوضح عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الجهوي للشغل بسيدي بوزيد، فتحي صغروني، في تصريح لـ"وات"، أن الاعتصام يأتي نتيجة التعاطي السلبي للادارة الجهوية للتربية مع وضعيات نواب دفعتي 2021 و2022 الذين لم يتم خلاصهم منذ بداية السنة الدراسية الماضية بالرغم من تكرّر الوعود الخاصة بتسوية وضعياتهم منذ شهر افريل الماضي.





وتطرّق الصغروني الى عدد من الإشكاليات الأخرى المتعلقة بالاكتظاظ داخل الفصول، والساعات الإضافية، وإقصاء ولاية سيدي بوزيد من نواب 2022، وعدم تعاون الطرف الإداري في الحركة الإنسانية، بالإضافة إلى غلق بعض الأقسام بمعتمدية منزل بوزيان بسبب تقادم البناءات وتهرئها مما تسبب في تعطيل العودة المدرسية خاصة بمدرسة الخرشف.

ويطالب الفرع الجامعي للتعليم الأساسي بضرورة ايجاد حلول جدية لمختلف هذه الإشكاليات لإنجاح العودة المدرسية.



