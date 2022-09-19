الملعب التونسي يدخل في تربص بسوسة إلى غاية 23 سبتمبر الجاري


Publié le Lundi 19 Septembre 2022 - 15:08 قراءة: 0 د, 42 ث
      
يدخل الملعب التونسي بداية من اليوم الاثنين في تربص تحضيري بمدينة سوسة يتواصل الى غاية 23 سبتمبر الجاري في اطار تحضيراته للموسم الرياضي المقبل 2022-2023 حسب ما اوردته الصفحة الرسمية لفريق باردو على شبكة التواصل الاجتماعي فايسبوك.
وتضم قائمة اللاعبين المدعوين لهذا التربص / سامي هلال وعاطف الدخيلي ومهدي بن مراد وايوب التليلي واسامة السهيلي ووسام بوسنينة وادم عروس ومنير الجلاصي وعلي السعودي وامين التواتي ونضال الليفي وكريم العواضي وسند الخميسي وماهر الحناشي ومحمد العكرمي وحمزة الخضراوي وربيع الحمري وامان الله بن حميدة وخليل العياري وجاسم النصراوي ونضال بن سالم وبلال الماجري وهيثم العيوني.

يذكر ان الملعب التونسي سيخوض المرحلة الاولى من بطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم ضمن المجموعة الاولى التي تضم ايضا الترجي الرياضي حامل اللقب والنادي الصفاقسي والنجم الساحلي والنادي البنزرتي وامل حمام سوسة واتحاد تطاوين.
ويستهل الملعب التونسي مشواره بملاقاة ضيفه امل حمام سوسة في الجولة الافتتاحية.

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