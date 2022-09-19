مستثمرون تونسيون يبدؤون جولة استكشافية للسوق الأمريكية

كشف المكلف بالشؤون الاقتصادية بسفارة تونس بواشنطن، أنيس حجري ان وفدا من المستثمرين ورجال الأعمال التونسيين بدؤوا جولة استكشافية للسوق الأمريكية تستمر الى يوم 25 سبتمبر الجاري في محاولة لتعزيز الآفاق التصديرية.





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وقال المسؤول الديبلوماسي ل"وات" ان تونس يمكنها ان تستفيد من خمسة قطاعات واعدة في الولايات المتحدة الأمريكية قادرة على دفع النموّ الاقتصادي وخلق مواطن شغل في تونس، بالإضافة إلى الاستفادة من الخبرة الأمريكيّة في هذه القطاعات.وأوضح، بمناسبة وصول وفد يضم اكثر من 20 مستثمرا ومؤسسة تونسية السبت الى كاليفورنيا يترأسه رئيس كنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية، "كوناكت" طارق الشريف، ان هذه القطاعات هي المجال الرقمي والطاقات المتجدّدة والصناعات الصيدليّة والفلاحة ومكوّنات السيارات.وفي ما يتعلّق بالتصدير، قال الحجري ان هذه الزيارة (من 17 الى 25 سبتمبر 2022) التي ستشمل مدينتي أناهايم بلوس أنجولس وفانتورا بولاية كاليفورنيا، تمثل مناسبة هامّة لاستكشاف فرص التجارة من أجل دعم نفاذ المنتوجات التونسيّة إلى السوق الأمريكيّة خاصّة المنتوجات الغذائيّة.وبادر بتنظيم هذه البعثة التي تضم مؤسسات ناشطة في عدّة قطاعات على غرار الصناعات الكيميائية ومواد البناء والاشغال العامة والصناعات الصيدلية ومواد التجميل والنسيج وملابس العمل والمواد والمعدات الفلاحية وصناعة الجواهر والاحجار الكريمة، المكتب الجهوي لـ"كوناكت" بصفاقس.وتتطلّع البعثة الاقتصاديّة التونسيّة، من خلال هذه الزيارة، إلى استكشاف فرص الاستثمار والشراكة مع رجال الأعمال والمستثمرين الأمريكيّين والتعريف بمناخ الأعمال في تونس.وسيشارك الوفد التونسي يومي 19 و20 سبتمبر في صالون الطاقات المُتجدّدة بمدينة اناهايم وهو من أهمّ الصالونات المُتخصّصة في هذا المجال اذ يقدم للشركات والمستثمرين آخر التقنيات في المجال وهو مناسبة لتشبيك العلاقات مع المؤسسات العالمية والمستثمرين.وخلال زيارته إلى مدينة فانتورا، (من 21 إلى 24 سبتمبر)، سيلتقي الوفد عددا من ممثّلي السلطات المحليّة والجهويّة، من بينهم رئيسة بلديّة المدينة، وذلك بحضور سفيرة تونس لدى الولايات المتّحدة الأمريكيّة، حسب الحجري.كما يتضمّن برنامج الزيارة افتتاح معرض للمنتجات التونسيّة، يليه عقد لقاءات ثنائيّة وورشات عمل قطاعيّة، بالإضافة إلى زيارات ميدانيّة لعدد من المؤسّسات الأمريكيّة وميناء هيوانام التجاري.