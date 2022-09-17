سوسة: بلدية مساكن تنظّم الدورة الأولى للصالون البلدي للتشغيل

انتظمت، اليوم السبت، بالمسعدين من ولاية سوسة، الدورة الاولى للصالون البلدي للتشغيل "امبلوا ماد" الذي بادرت بتنظيمه بلدية مساكن بالتعاون مع منظمة المدن المتوسطية "ماد سيتيز" وبتمويل من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي للتنمية

وقد تميز هذا الصالون الذي واكبه والي سوسة، نبيل الفرجاني، بتوافد اعداد كبيرة من الباحثين عن فرصة عمل وباعثي المشاريع، وذلك لربط الصلة بين طالبي وعارضي الشغل والمؤسسات المحلية وتسهيل ادماجهم في سوق الشغل.



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واكد رئيس بلدية مساكن، محمد علية، في تصريح لـ"وات"، ان الصالون البلدي للتشغيل يعدّ اول مبادرة من نوعها تنظّمها بلدية في تونس ويمثّل همزة الوصل بين المؤسسات والشركات المحلية وشباب المنطقة من حاملي الشهائد الجامعية بما يمكن من اكتشاف وإيجاد الاختصاصات التي تتوافق وعروض الشغل الخاصة بهم.وذكر ان الدورة الاولى للصالون البلدي للتشغيل التي تتواصل كامل اليوم السبت استقطبت حوالي 30 مؤسسة اقتصادية اغلبها من مدينة مساكن، مؤكدا ان هذه المؤسسات مستعدة للانتداب المباشر وتوفير حوالي 150 فرصة عمل لمهندسين وتقنيين سامين وعديد الاختصاصات الأخرى وذلك بعد اتمام اجراءات التواصل المباشر بين اصحاب هذه المؤسسات الاقتصادية وعدد هام من طالبي الشغل.وأشار إلى ان بلدية مساكن قد افتتحت في شهر جوان الماضي اول فضاء بلدي بالجمهورية التونسية للعمل المشترك ""كو وركينغ سبايس، في اطار التعاون مع شبكة المدن المتوسطية والوكالة الإسبانية للتعاون الإنمائي الدولي.وأضاف ان كل شاب او طالب باحث عن عمل او صاحب فكرة مشروع وكل شاب يرغب في تطوير قدراته انتفع بالخدمات التي يوفرها هذا الفضاء وذلك من خلال جملة من الحلقات التكوينية الموجهة تحت إشراف جملة من المختصين، كما يساهم الفضاء الذي يوفر كل الاحتياجات، من اثاث ومعدّات وانترنات، لمناخ مريح للعمل، في خلق آليات انتداب وتكوين وتوفير موارد بشريّة لكلّ الشركات والمؤسسات الناشطة بالجهة.وقد كان الصالون البلدي للتشغيل فضاء لتبادل المعارف والاختصاصات وربط العلاقات، ومثّل مناسبة متجددة لخلق قاعدة جديدة للتواصل المباشر بين أصحاب المؤسسات المشغلة وطالبي الشغل والتعريف بحاجيات المؤسسات الاقتصادية المنتصبة بجهة مساكن على وجه الخصوص من الإطارات واليد العاملة المختصة.