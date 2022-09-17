ستون عملا فنيا في الدورة الثامنة لتظاهرة دريم سيتي

تنظم جمعية الشارع فن من 30 سبتمبر الحالي إلى 9 أكتوبر المقبل، الدورة الثامنة للتظاهرة الفنية السنوية دريم سيتي.





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وتشهد هذه الدورة عرض ما لا يقل عن 60 عملا فنيا تتراوح بين العروض والحفلات الموسيقية والمعارض الفنية وعروض الأفلام والورشات الفنية فضلا عن النقاشات التي دأبت على تنظيمها كل عام بين مجموعات من الشباب والفنانين المبدعين من مختلف الأجيال والمشارب الفنية.وتشهد الدورة الثامنة مشتركة 90 فنانا من تونس ومن مختلف البلدان. وستتوزع كل هذه الفعاليات على 30 فضاء بين المدينة العتيقة ووسط تونس العاصمة.ومن المنتظر أن تعقد لجنة التنظيم برئاسة مؤسسي التظاهرة سلمى وسفيان ويسي يوم الخميس 22 سبتمبر ندوة صحفية للكشف عن بقية تفاصيل هذه الدورة.