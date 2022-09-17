ستون عملا فنيا في الدورة الثامنة لتظاهرة دريم سيتي


Publié le Samedi 17 Septembre 2022 - 14:38 قراءة: 0 د, 33 ث
      
تنظم جمعية الشارع فن من 30 سبتمبر الحالي إلى 9 أكتوبر المقبل، الدورة الثامنة للتظاهرة الفنية السنوية دريم سيتي.


وتشهد هذه الدورة عرض ما لا يقل عن 60 عملا فنيا تتراوح بين العروض والحفلات الموسيقية والمعارض الفنية وعروض الأفلام والورشات الفنية فضلا عن النقاشات التي دأبت على تنظيمها كل عام بين مجموعات من الشباب والفنانين المبدعين من مختلف الأجيال والمشارب الفنية.

وتشهد الدورة الثامنة مشتركة 90 فنانا من تونس ومن مختلف البلدان. وستتوزع كل هذه الفعاليات على 30 فضاء بين المدينة العتيقة ووسط تونس العاصمة.
..
...


ومن المنتظر أن تعقد لجنة التنظيم برئاسة مؤسسي التظاهرة سلمى وسفيان ويسي يوم الخميس 22 سبتمبر ندوة صحفية للكشف عن بقية تفاصيل هذه الدورة.


Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 253130



En continu...

Toutes les news...
السبت 17 سبتمبر 2022 | 20 صفر 1444
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
19:53 18:26 15:44 12:21 06:03 04:36
Babnet
29°
 Babnet30° Babnet % 58 :الرطــوبة
تونــس Babnet24°
4.63 كم/س
 :الــرياح
Babnet
السبتالأحدالاثنينالثلاثاءالأربعاء
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
30°-2429°-2332°-2431°-2529°-24
  • Avoirs en devises
    23694,0

  • (16 sept)
  • Jours d'importation
    112
  •              1 € = 3,23264 DT        1$ =3,23446 DT
  • Solde Compte du Trésor   (16 sept)   754,0 MDT
Indicateurs
Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة


Powered by DaysPedia.com
Heure actuelle أ  Madrid
095538am
jeu. 30 juin
..

***
   