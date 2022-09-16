النادي الصفاقسي / الاعلان عن تركيبة الهيئة التسييرية الجديدة

كشف النادي الرياضي الصفاقسي عن التركيبة الكاملة للهيئة التسييرية الجديدة التي ستقود الفريق إلى حين إجراء جلسة عامة انتخابية.

وتتكون الهيئة من كل من محمد الطرابلسي (رئيسا) وحسان شعبان (نائب رئيس) ومحمد علي قاسم (أمينا للمال) ويوسف الكراي (كاتبا عاما) .





وفي ما يلي التركيبة الكاملة للهيئة التسييرية





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رئيس / محمد الطرابلسي

نائب رئيس / حسان شعبان

اامين مال / محمد علي قاسم

الكاتب العام / يوسف الكراي

العضو المكلف بالتنسيق بين هياكل النادي / مهدي فريخة، ومحمد على سحنون المكلف بكرة القدم لقسم الشبان،

رئيس فرع الكرة الطائرة للذكور رفيق بن عرب

رئيس فرع الكرة الطائرة للإناث / عصام الكشو

رئيس فرع كرة السلة بلال الملولي

رئيس فرع الألعاب الفردية زهير الغطاسي

رئيس فرع الجودو خالد السرباجي .

كما أورد النادي الرياضي الصفاقسي على صفحته الرسمية، أنّه سيتم الإعلان لاحقا عن تركيبة اللجنة المكلفة بتسيير شؤون الفريق الأول لكرة القدم.



وفي ما يلي التركيبة الكاملة للهيئة التسييريةرئيس / محمد الطرابلسينائب رئيس / حسان شعباناامين مال / محمد علي قاسمالكاتب العام / يوسف الكرايالعضو المكلف بالتنسيق بين هياكل النادي / مهدي فريخة، ومحمد على سحنون المكلف بكرة القدم لقسم الشبان،رئيس فرع الكرة الطائرة للذكور رفيق بن عربرئيس فرع الكرة الطائرة للإناث / عصام الكشورئيس فرع كرة السلة بلال الملوليرئيس فرع الألعاب الفردية زهير الغطاسيرئيس فرع الجودو خالد السرباجي .كما أورد النادي الرياضي الصفاقسي على صفحته الرسمية، أنّه سيتم الإعلان لاحقا عن تركيبة اللجنة المكلفة بتسيير شؤون الفريق الأول لكرة القدم.