النادي الصفاقسي / الاعلان عن تركيبة الهيئة التسييرية الجديدة


Publié le Vendredi 16 Septembre 2022 - 09:44 قراءة: 0 د, 43 ث
      
كشف النادي الرياضي الصفاقسي عن التركيبة الكاملة للهيئة التسييرية الجديدة التي ستقود الفريق إلى حين إجراء جلسة عامة انتخابية.
وتتكون الهيئة من كل من محمد الطرابلسي (رئيسا) وحسان شعبان (نائب رئيس) ومحمد علي قاسم (أمينا للمال) ويوسف الكراي (كاتبا عاما) .

وفي ما يلي التركيبة الكاملة للهيئة التسييرية


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رئيس / محمد الطرابلسي
نائب رئيس / حسان شعبان
اامين مال / محمد علي قاسم
الكاتب العام / يوسف الكراي
العضو المكلف بالتنسيق بين هياكل النادي / مهدي فريخة، ومحمد على سحنون المكلف بكرة القدم لقسم الشبان،
رئيس فرع الكرة الطائرة للذكور رفيق بن عرب
رئيس فرع الكرة الطائرة للإناث / عصام الكشو
رئيس فرع كرة السلة بلال الملولي
رئيس فرع الألعاب الفردية زهير الغطاسي
رئيس فرع الجودو خالد السرباجي .
كما أورد النادي الرياضي الصفاقسي على صفحته الرسمية، أنّه سيتم الإعلان لاحقا عن تركيبة اللجنة المكلفة بتسيير شؤون الفريق الأول لكرة القدم.

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