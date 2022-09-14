توزر: الفرع الجامعي للتعليم الأساسي يعتبر صيغة التعاقد مع المعلمين الجدد "مبهمة" ويدعو الى رد الاعتبار للمعلمين النواب

اعتبر الفرع الجامعي للتعليم الأساسي بتوزر صيغة التعاقد الجديدة التي تم بمقتضاها تسوية وضعية مجموعة من المعلمين النواب وانتداب خريجي شعبة علوم التربية بالصيغة "المبهمة" حيث قامت وزارة التربية بانتداب هؤلاء تحت اسم "عون مكلف" وفق كاتب عام الفرع الجامعي علي الشابي.







ودعا الشابي في تصريح ل"وات" اليوم الاربعاء، بمقر المندوبية الجهوية للتربية، الى رد الاعتبار للمعلمين النواب وانتدابهم بطريقة تضمن حقوقهم وتوزيعهم على المؤسسات التربوية، مشيرا الى أن الإشكاليات التي تعرفها مرحلة التعليم الابتدائي في الجهة تتمثل بالخصوص في الاكتظاظ ببعض المدارس وسد الشغور بالإضافة الى نقص قاعات التدريس بمدرسة حي الانطلاقة بمنطقة دغومس من معتمدية دقاش مع ارتفاع تكلفة نقل قاعة جاهزة من مدرسة حامة الجريد نحو مدرسة حي الانطلاقة والمقدرة بحوالي 20 ألف دينار.



واعتبر باستثناء هذه الإشكالية، فإن القطاع في الجهة لا يعاني إشكاليات أو صعوبات كبيرة، داعيا وزارة الاشراف بالإسراع في تسوية ملفات المحالين على التقاعد من بين مدرسي المدارس الابتدائية للبت في الشغورات الحاصلة وتسويتها.



