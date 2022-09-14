نابل: الفرع الجامعي للتعليم الأساسي يقاطع جلسة النقل وتوجيه الأساتذة النواب

قاطع الفرع الجامعي للتعليم الأساسي بنابل، امس الثلاثاء، أشغال جلسة النقل وتوجيه الأساتذة النواب المنتدبين من دفعتي 2020 و2021 المنعقدة بمقر المندوبية الجهوية للتربية، وفق ما ذكره عضو الفرع الجامعي للتعليم الأساسي بنابل عيسى الرايس، في تصريح لصحفية (وات)





وأوضح المصدر ذاته، أن هذا القرار يأتي على خلفية تنكر وزارة التربية لتعهداتها السابقة بخصوص انتداب النواب دفعة 2022 وخرجي التربية والتعليم دفعة 2021، واحتجاجا على ما اعتبره "تسمية هجينة" من قبل وزارة الاشراف في صورة الانتداب كعون وقتي تحت مسمى "عون مكلف بالتدريس" عوض تسميتهم "مدرس نائب" أو "مدرس متربص" على غرار السنوات السابقةواستنكر الرايس "التفاف سلطة الإشراف على الاتفاقيات الحاصلة" لاسيما وان هذا التراجع يعد وفق قوله "جريمة في حق النواب الذين ضحوا لسنوات في انتظار تسوية وضعياتهم المهنية"، واكد حرص الفرع الجامعي للتعليم الاساسي بنابل على ضمان نجاح العودة المدرسية من خلال انجاز مختلف حركات النقل والتعيينات، الا ان ذلك "جوبه بتعطيلات جمة"، وفق تقديره.وفي السياق ذاته، أكد الفرع الجامعي للتعليم الأساسي بنابل في بيانه الصادر امس الثلاثاء، أن وزارة التربية "أصرت على إفشال العودة المدرسية" وذلك بتنكرها لتعهداتها السابقة بخصوص انتداب النواب دفعة 2022 وخرجي التربية والتعليم دفعة 2021 وتعيين المتعاقدين من دفعة 23 للتربية والتعليم وذلك باستنباط تسمية "عون مكلف بالتدريس".وبين، في البيان ذاته، أنه "لا وجود قانونيا لهذه التسمية المخالفة للنظام الأساسي القطاعي نظرا للغموض الذي يلف مصير من سيتضررون من جرائها"، معلنا مقاطعة جميع الجلسات مع المندوبية الجهوية للتربية بنابلوحمل المندوبية الجهوية للتربية بنابل ومن ورائها سلطة الاشراف تبعات هذا التمشي الخطير الذي يهدد نجاح العودة المدرسية.