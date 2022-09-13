ملف التسفير: التمديد في الاحتفاظ بالجوادي والبشير بلحسن


Publié le Mardi 13 Septembre 2022 - 17:11قراءة: 0 د, 24 ث
      
أذنت أنّ النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب لأعوان الوحدة المركزية لمكافحة الإرهاب والجرائم الماسّة بسلامة التراب الوطني ببوشوشة بالتمديد في الاحتفاظ بالنائب السابق رضا الجوّادي والشيخ البشير بلحسن على ذمة الأبحاث المتعلّقة بشبهات التورّط في تسفير تونسيين إلى بؤر التوتّر والإرهاب خارج تراب البلاد التونسية وفق اذاعة موزاييك.


وكانت النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب أذنت سابقا بالاحتفاظ برجل الأعمال محمد فريخة وإطارات أمنية سابقة من بينهم فتحي البلدي وعبد الكريم العبيدي ومحافظ مطار تونس قرطاج سابقا فتحي بوصيدة.

موزاييك

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