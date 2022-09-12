المنتخب التونسي للكاراتي ينهي مشاركته في بطولة شمال افريقيا في المركز الثالث

أنهى المنتخب التونسي للكاراتي مشاركته في بطولة شمال افريقيا التي دارت منافساتها على مدى 3 أيام في قاعة التايكواندو بالحي الرياضي بالمنزه في المركز الثالث بمجموع 40 ميدالية (8 ذهبيات و10 فضيات و22 برونزية).







واحرز المنتخب المصري المركز الاول في جدول الترتيب العام لهذه البطولة التي اختتمت يوم الاحد بعدما حصد 51 ميدالية (14 ذهبية و17 فضية و20 برونزية) فيما آلت الوصافة للمنتخب الجزائري برصيد 43 ميدالية (13 ذهبية و9 فضيات و21 برونزية).

وشارك في البطولة 323 لاعبا من دول مصر وتونس والجزائر وليبيا وموريتانيا.





