وزارتا التجارة والفلاحة تحددان آجال تخزين البطاطا المعدة للاستهلاك والبصل الجاف

ضبطت وزارتا التجارة والفلاحة ، السبت، آخر أجل لتخزين البطاطا المعدّة للاستهلاك، بحلول يوم 30 أكتوبر 2022 والبصل الجاف ليوم 31 ديسمبر 2022 وتبقى هذه الآجال قابلة للتمديد في إطار خطة حكومية لتأمين انتظامية تزويد الأسواق.





وأعلنت وزرتا التجارة والفلاحة ، في بلاغ مشترك، أنه سيتم الشروع في تطبيق هذه الآجال ، بداية من 10 سبتمبر 2022، وأنه يمكن التمديد في صورة وفرة العرض بترخيص من وزارة التجارة وتنمية الصادرات.ودعا البلاغ الأشخاص الطبيعيين والمعنويين وكافة المتدخلين الآخرين المتحوّزين على مخزونات من المادتين المذكورتين للالتزام بتأمين انتظام تزويد السوق بالكميات اليومية الكافية.وحث المتدخلين المعنيين إلى التصريح بمخزوناتهم من هاتين المادتين وعناوين المحلات المستغلة في خزنها مباشرة بمقرات الإدارات الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات والتسجيل بالتطبيقة الإعلامية الموضوعة لفائدتهم في الغرض مع ضرورة الالتزام بالتحيين اليومي لجميع العمليات.ولفت البلاغ أيضا، إلى أن كل عملية خزن أو ترويج لهاتين المادتين خلافا للصيغ المضبوطة وفق ما سبق بيانه تعرض مرتكبها للتتبعات القانونية والإدارية.وتخضع هذه الممارسات الى المرسوم عدد 14 لسنة 2022 المتعلق بمقاومة المضاربة غير المشروعة والمرسوم عدد 47لسنة 2022 المتعلق بمسالك توزيع منتوجات الفلاحة والصيد البحري.