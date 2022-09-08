صفاقس : الشروع في تطبيق تخفيضات ب10 بالمائة على جميع المستلزمات المدرسية باستثناء الكتاب المدرسي والكراس المدعم (المدير الجهوي للتجارة)

تم بداية من اليوم الخميس، الشروع في تطبيق تخفيضات ب10 بالمائة على جميع المستلزمات المدرسية باستثناء الكتاب المدرسي والكراس المدعم، وذلك بقرار مشترك من الادارة الجهوية للتجارة بصفاقس والغرفة الجهوية للكتبيين بالجهة ومنظمة الدفاع عن المستهلك.





وافاد المدير الجهوي للتجارة بصفاقس، محمد جابر حريز، في تصريح ل"وات" "أن هذا القرار ياتي مراعاة للمقدرة الشرائية للمواطن سيما وان مستلزمات العودة المدرسية ستشهد اجمالا خلال الموسم الدراسي الحالي ارتفاعا يتراوح بين 20 و40 بالمائة نتيجة ارتفاع اسعار المواد الاولية وتداعيات الحرب الروسية الاكرانية على السوق العالمية وعدم مسايرة سلاسل الانتاج انتعاشة الطلب العالمي بعد جائحة كورونا".واضاف، حريز أن فرق المراقبة الاقتصادية التابعة للادارة الجهوية للتجارة حريصة على انتظامية التزويد بمختلف المستلزمات المدرسية وخاصة الكتاب المدرسي والكراس المدعم، وذلك من خلال تواجد فرق المراقبة بصفة يومية لمراقبة سير الاستعداد للعودة المدرسية والحرص على عرض الكراس المدرسي المدعم بالفضاءات التجارية ومراقبة مدى الالتزام بهوامش الربح القانونية لبقية المستلزمات المدرسية والتصدي لعملية بيع وترويج مستلزمات مدرسية متدنية الجودة او مجهولة المصدر او تحمل رسومات وعبارات تمس من الذوق الاخلاقي العام وبسلامة التلميذ فضلا عن التصدي لعملية احتكار المستلزمات المدرسية بنقاط بيع عشوائية.واكد ان الكتاب المدرسي متوفر بالكميات والحاجيات المطلوبة، حيث تم منذ بداية شهر اوت الماضي تزويد الفرع الجهوي بصفاقس للمركز الوطني البيداغوجي ب1،176 مليون كتاب مدرسي موزعة على 183 عنوانا من مختلف المستويات الدراسية، واشار الى ان عملية توزيع وبيع الكتب المدرسية قد بلغت الى حد الآن 90 بالمائة من البيوعات وان الكتاب المدرسي قد حافظ على نفس أسعار الموسم الماضي.ويشهد السوق الى حد الآن، وفق ذات المصدر، بطء في نسق عملية التزويد بالكراس المدعم وذلك نتيجة لارتفاع اسعار عجين الورق المرتبطة بوضع السوق العالمية وتاخر وصول الورق جراء الاجراءات الديوانية المعقدة وعملية تصنيع الكراس الدعمواضاف انه تم بمقتضى مرسوم رئاسي مؤخرا تمكين مصنعي الكراس المدعم من الاعفاء الديواني وتوريد 4 آلاف طن من الورق مما يمكن من تصنيع 20 مليون كراس مدعم من مختلف الاحجام، معربا عن امله ان يكون الكراس المدعم الذي سيحافظ هو الأخر على نفس اسعار الموسم الماضي، متوفرا في السوق بالكميات المطلوبة قبل حلول الموسم الدراسي.